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Состояние богатейшего человека Азии за день выросло на 3,9 млрд долларов, он попал в топ-10 миллиардеров
Источник материала: Tut.by
Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Согласно
Миллиардер вошел в топ-10 после того, как его состояние увеличилось на $ 3,9 млрд за один день,
Амбани также являлся богатейшим человеком Индии по версии Forbes в 2019 году.
Владелец Reliance Industires — единственный миллиардер из Азии в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Первое место держит создатель Amazon Джефф Безос, его состояние насчитывает $ 160 млрд. За ним идут один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($ 108,6 млрд) и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей ($ 102,8 млрд).
Также в списке создатель Facebook Марк Цукерберг, председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, бывший директор Microsoft Стив Балмер, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, основатель Inditex Амансио Ортега и сооснователь Google Ларри Пейдж.
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Состояние богатейшего человека Азии за день выросло на 3,9 млрд долларов, он попал в топ-10 миллиардеров
Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Согласно...
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