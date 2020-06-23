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Состояние богатейшего человека Азии за день выросло на 3,9 млрд долларов, он попал в топ-10 миллиардеров

23.06.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Согласно данным издания о состоянии бизнесменов, которые обновляются в реальном времени, Амбани занимает девятую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $ 64,6 млрд.


Мукеша Амбани (справа). Фото с сайта компании Reliance Industries

Миллиардер вошел в топ-10 после того, как его состояние увеличилось на $ 3,9 млрд за один день, пишет Forbes. Накануне, 19 июня, Reliance Industries объявила о том, что продала 24,7% акций своего сервиса Jio, обеспечивающего 4G-связь, на сумму $ 15,2 млрд. В числе покупателей был и Facebook. После этого акции Reliance Industries выросли более чем на 6% за день и почти в два раза с марта.

Амбани также являлся богатейшим человеком Индии по версии Forbes в 2019 году.

Владелец Reliance Industires — единственный миллиардер из Азии в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Первое место держит создатель Amazon Джефф Безос, его состояние насчитывает $ 160 млрд. За ним идут один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($ 108,6 млрд) и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей ($ 102,8 млрд).

Также в списке создатель Facebook Марк Цукерберг, председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, бывший директор Microsoft Стив Балмер, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, основатель Inditex Амансио Ортега и сооснователь Google Ларри Пейдж.

 
 
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Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Согласно...
 
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