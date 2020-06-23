Стильное и удобное: выбираем свадебное платье для беременных

Источник материала: Tut.by



Давно ушли в небытие времена, когда невеста в «интересном» положении чувствовала себя неловко. Сегодня такая ситуация не повод, чтобы отменить пышное торжество. Но перед новобрачной стоит не совсем простая задача, как выбрать свадебное платье для беременных, чтобы выглядеть роскошно, но при этом чувствовать себя комфортно. Проблему усложняет еще и изменяющаяся каждый день фигура. Однако не стоит расстраиваться.

О фасоне и украшениях



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Перед походом в свадебные салоны в Минске лучше сразу определить, чего вы хотите — скрывать округлившийся животик или, наоборот, подчеркнуть. Если же на скором материнстве необходимо акцентировать внимание, то стоит выбрать свадебное платье для беременных, сшитое из тянущейся облегающей ткани.

Если вы не хотите подчеркивать интересное положение, то стильным решением станет выбор платья в стиле «принцесса». У наряда пышная юбка, расширяющаяся к низу, талия — слегка завышенная. Такой фасон отвлечет внимание окружающих от небольшого живота. Подойдет платье девушкам с небольшим сроком.

Ткань невесомой легкой волной струится от линии груди в свадебном платье в греческом стиле, деликатно прикрывая живот. Торжественный образ не должен утяжеляться сложными аксессуарами.

По минимуму лучше использовать отделку в области талии. Избегайте чрезмерного обилия бантов, рюшек, оборок. Для декора свадебного платья для беременных идеально подойдут кружева, мелкие цветы, вышивка, бисер.

Скромность и роскошь



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Подвенечный убор при таком деликатном случае может быть с рукавами — короткими, длинными, или вообще без них, на тонких бретельках. Избегайте «фонариков», создающих ненужный объем.

Если хотите отвлечь внимание от созерцания вашего тела, определитесь, на что стоит сделать акцент. Возможно — на руки, грудь, спину, плечи. А может, продемонстрировать свои стройные ножки, облачившись в укороченное или средней длины платье?

Идем в салон



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Главные требования, предъявляемые к облачению невесты, — комфорт. Ведь каждая новобрачная проводит весь день на ногах. Для многих постоянное напряжение является испытанием. А невесты, которые скоро познают радость материнства, ощущают это особенно. Поэтому будущим мамам следует продумать наряд максимально комфортный.

Посетив свадебный салон, сразу скажите консультанту о своем состоянии. Тогда вам будут подбираться соответствующие образцы.

Определить фасон будущего наряда необходимо заблаговременно, а вот покупать лучше не раньше, чем за пару недель до события. Ведь невозможно предугадать темпы роста вашего животика.

Но недостаточно знать, как выбрать свадебное платье для беременных. Следует правильно подобрать и нижнее белье. Грудь женщины увеличивается, поэтому возможно понадобится ношение специального поддерживающего бюстгальтера. Собираясь на примерку, непременно захватите с собой тот комплект белья, который наденете на торжество. И тогда вы будете самой женственной, элегантной и красивой новобрачной.

Найти свадебные платья в Минске поможет каталог TAM.BY.