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Стильное и удобное: выбираем свадебное платье для беременных
Источник материала: Tut.by
О фасоне и украшениях
Перед походом в
Если вы не хотите подчеркивать интересное положение, то стильным решением станет выбор платья в стиле «принцесса». У наряда пышная юбка, расширяющаяся к низу, талия — слегка завышенная. Такой фасон отвлечет внимание окружающих от небольшого живота. Подойдет платье девушкам с небольшим сроком.
Ткань невесомой легкой волной струится от линии груди в свадебном платье в греческом стиле, деликатно прикрывая живот. Торжественный образ не должен утяжеляться сложными аксессуарами.
По минимуму лучше использовать отделку в области талии. Избегайте чрезмерного обилия бантов, рюшек, оборок. Для декора свадебного платья для беременных идеально подойдут кружева, мелкие цветы, вышивка, бисер.
Скромность и роскошь
Подвенечный убор при таком деликатном случае может быть с рукавами — короткими, длинными, или вообще без них, на тонких бретельках. Избегайте «фонариков», создающих ненужный объем.
Если хотите отвлечь внимание от созерцания вашего тела, определитесь, на что стоит сделать акцент. Возможно — на руки, грудь, спину, плечи. А может, продемонстрировать свои стройные ножки, облачившись в укороченное или средней длины платье?
Идем в салон
Главные требования, предъявляемые к облачению невесты, — комфорт. Ведь каждая новобрачная проводит весь день на ногах. Для многих постоянное напряжение является испытанием. А невесты, которые скоро познают радость материнства, ощущают это особенно. Поэтому будущим мамам следует продумать наряд максимально комфортный.
Посетив свадебный салон, сразу скажите консультанту о своем состоянии. Тогда вам будут подбираться соответствующие образцы.
Определить фасон будущего наряда необходимо заблаговременно, а вот покупать лучше не раньше, чем за пару недель до события. Ведь невозможно предугадать темпы роста вашего животика.
Но недостаточно знать, как выбрать свадебное платье для беременных. Следует правильно подобрать и нижнее белье. Грудь женщины увеличивается, поэтому возможно понадобится ношение специального поддерживающего бюстгальтера. Собираясь на примерку, непременно захватите с собой тот комплект белья, который наденете на торжество. И тогда вы будете самой женственной, элегантной и красивой новобрачной.
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