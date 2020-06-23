ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ищут бобруйчанина: он покупал в рассрочку машины, перепродавал их и не возвращал деньги владельцам

23.06.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает 26-летнего бобруйчанина Кирилла Хмелева — его подозревают в мошенничестве. Как сообщает МВД, Хмелев договаривался о покупке машины в рассрочку, перепродавал авто, а деньги владельцам не возвращал. Так он обманул как минимум 12 человек.


Фото: МВД

В Могилеве на Хмелева в милицию заявили мужчина и женщина. Выяснилось, что иномарки бобруйчанин купил у них с разницей в один день. Причем на таких условиях: он вносит единый платеж в размере 30% от стоимости машины, а остальную сумму гасит за следующие несколько месяцев.

Продавцы согласились и заверили расписки у нотариуса. Но ни авто, ни покупателя, ни денег больше не увидели. Причем Хмелев выходил на связь, говорил, что находится в тяжелом материальном положении и скоро вернет деньги. Но не вернул.

Оперативники выяснили, что авто потерпевших уже на следующий день после покупки были перепроданы через интернет на несколько тысяч долларов дешевле рыночной стоимости. Оказалось, по такой же схеме подозреваемый завладел еще несколькими машинами, а также оборудованием и аксессуарами для авто, которые тоже продал.

Таким образом бобруйчанин обманул автовладельцев в Могилеве, Минске, Гомеле, Бресте и Молодечно. Общая сумма нанесенного им ущерба — около 50 тысяч рублей.

В отношении Хмелева возбудили уголовные дела за мошенничество и присвоение имущества. Подозреваемый находится в розыске.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении 26-летнего бобруйчанина Кирилла Хмелева, просят сообщить об этом в Первомайское РУВД Минска по телефону (8 029) 160−85−32 или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируют.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина обманул автовладельцев в Могилеве, Бресте, Минске, Гомеле, Молодечно. Нанесенный им общий ущерб - около 50 тысяч рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из лысеющего футболиста в икону стиля. Перевоплощение Зидана, которым невозможно не восхищаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика