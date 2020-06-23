Ищут бобруйчанина: он покупал в рассрочку машины, перепродавал их и не возвращал деньги владельцам

Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает 26-летнего бобруйчанина Кирилла Хмелева — его подозревают в мошенничестве. Как сообщает МВД, Хмелев договаривался о покупке машины в рассрочку, перепродавал авто, а деньги владельцам не возвращал. Так он обманул как минимум 12 человек.



Фото: МВД

В Могилеве на Хмелева в милицию заявили мужчина и женщина. Выяснилось, что иномарки бобруйчанин купил у них с разницей в один день. Причем на таких условиях: он вносит единый платеж в размере 30% от стоимости машины, а остальную сумму гасит за следующие несколько месяцев.

Продавцы согласились и заверили расписки у нотариуса. Но ни авто, ни покупателя, ни денег больше не увидели. Причем Хмелев выходил на связь, говорил, что находится в тяжелом материальном положении и скоро вернет деньги. Но не вернул.

Оперативники выяснили, что авто потерпевших уже на следующий день после покупки были перепроданы через интернет на несколько тысяч долларов дешевле рыночной стоимости. Оказалось, по такой же схеме подозреваемый завладел еще несколькими машинами, а также оборудованием и аксессуарами для авто, которые тоже продал.

Таким образом бобруйчанин обманул автовладельцев в Могилеве, Минске, Гомеле, Бресте и Молодечно. Общая сумма нанесенного им ущерба — около 50 тысяч рублей.

В отношении Хмелева возбудили уголовные дела за мошенничество и присвоение имущества. Подозреваемый находится в розыске.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении 26-летнего бобруйчанина Кирилла Хмелева, просят сообщить об этом в Первомайское РУВД Минска по телефону (8 029) 160−85−32 или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируют.