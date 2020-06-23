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В Гродно очевидец спас семилетнюю тонущую девочку

23.06.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно очевидец спас семилетнюю тонущую девочкуГродно очевидец спас семилетнюю тонущую девочку" class="one-news__figure-img">

В Гродно на озере Юбилейном был спасен семилетний тонущий ребенок. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Как сообщается, в понедельник днем бабушка с двумя маленькими внучками отдыхала на пляже. Когда одна из девочек зашла в воду, она поскользнулась и упала.

Это заметил очевидец – молодой человек, который отдыхал там же. Он бросился доставать девочку из воды. 

Заметившие необычное скопление людей на пляже, спасатели ОСВОД подплыли и стали проводить реанимацию. В результате наглотавшийся воды ребенок снова стал дышать. Девочку передали сотрудникам «скорой», сейчас она в реанимации.


Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков


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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на озере Юбилейном был спасен семилетний тонущий ребенок. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского...
 
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