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В Гродно очевидец спас семилетнюю тонущую девочку
Источник материала: ОНТГродно очевидец спас семилетнюю тонущую девочку" class="one-news__figure-img">
В Гродно на озере Юбилейном был спасен семилетний тонущий ребенок. Об этом
Как сообщается, в понедельник днем бабушка с двумя маленькими внучками отдыхала на пляже. Когда одна из девочек зашла в воду, она поскользнулась и упала.
Это заметил очевидец – молодой человек, который отдыхал там же. Он бросился доставать девочку из воды.
Заметившие необычное скопление людей на пляже, спасатели ОСВОД подплыли и стали проводить реанимацию. В результате наглотавшийся воды ребенок снова стал дышать. Девочку передали сотрудникам «скорой», сейчас она в реанимации.
Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Гродно на озере Юбилейном был спасен семилетний тонущий ребенок. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского...
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