В Гродно очевидец спас семилетнюю тонущую девочку

Источник материала: ОНТ

Гродно очевидец спас семилетнюю тонущую девочку" class="one-news__figure-img">

В Гродно на озере Юбилейном был спасен семилетний тонущий ребенок. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Как сообщается, в понедельник днем бабушка с двумя маленькими внучками отдыхала на пляже. Когда одна из девочек зашла в воду, она поскользнулась и упала.

Это заметил очевидец – молодой человек, который отдыхал там же. Он бросился доставать девочку из воды.

Заметившие необычное скопление людей на пляже, спасатели ОСВОД подплыли и стали проводить реанимацию. В результате наглотавшийся воды ребенок снова стал дышать. Девочку передали сотрудникам «скорой», сейчас она в реанимации.





Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram