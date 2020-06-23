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Из лысеющего футболиста в икону стиля. Перевоплощение Зидана, которым невозможно не восхищаться

23.06.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда в 2018 году после очередной победы в Лиге чемпионов Зинедин Зидан объявил, что покидает пост главного тренера «Реала», общественность была прилично удивлена. Все обсуждали, что будет дальше с королевским клубом… а еще отвороты на обтягивающих джинсах ЗиЗу. Даже на прощальную пресс-конференцию француз сумел одеться так, чтобы его лук отвлек часть внимания и сплетен на себя. Сегодня Зидану исполняется 48 лет. И по этому случаю SPORT.TUT.BY решил показать на примере топового француза, что с годами точно можно выглядеть только лучше.


Фото из инстаграма Зинедина Зидана

Благодаря впечатляющей футбольной карьере, успехам в «Ювентусе» и «Реале» Зинедин Зидан стал лицом мировых брендов уже со второй половины 90-х.

При этом Зидан-игрок точно не был секс-символом поколения или иконой стиля.


Источник: instagram.com/rmapn_/

Он не слишком заморачивался над модными луками и спокойно относился к лысеющей голове, которая справлялась с главной функцией на поле, — точно отправлять мячи в створ ворот соперника.

Правда, в 1999 году француз уже в статусе чемпиона мира решил монетизировать растущую популярность и основал собственный бренд одежды ZZ.


Источник: instagram.com/la_maglia_bianconera/

Зидан нарабатывал поклонников по всему миру за счет природной брутальности, харизмы и нескрываемой принципиальности — никаких гелей и лаков для волос (что, впрочем, легко объяснимо).

Его легендарный удар Матерации в финале чемпионата мира 2006 года не испортил французу имидж и не отвернул от него спонсоров и фанов, а еще больше убедил их: этот парень настоящий и живой — именно таких и обожают.


Фото из инстаграма Зинедина Зидана

После завершения карьеры профессионального футболиста предложений от спонсоров у ЗиЗу точно не стало меньше. Зидан, который быстро переоделся сначала в костюм управленца, а потом и тренера, и обзавелся блестящей лысиной, вдруг стал идеальным воплощением благородства, порядочности и правильных семейных ценностей.


Фото из инстаграма Зинедина Зидана

Источник: instagram.com/nobiul__abir/

Источник: instagram.com/2sportnews_com/

Он умеет найти общий язык с футболистами и достучаться до суперзвезд Мадрида. Точно знает, как воспитать четверо красивых и успешных сыновей и, несмотря на бешеную популярность и внимание, сохранить магию своей первой лавстори.


Фото из инстаграма Зинедина Зидана

Фото из инстаграма Зинедина Зидана

Фото из инстаграма Зинедина Зидана

В его копилке есть рекламные контракты с Adidas, Louis Vuitton, Christian Dior и Mango. Он готов появляться на подиуме, уверенно дефилировать и улыбаться белоснежной улыбкой жителям мегаполисов с рекламных билбордов.


Фото из инстаграма Зинедина Зидана

Француз точно знает свои сильные стороны, и в 48 лет остается одним из самых узнаваемых личных брендов европейского футбола.

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Сегодня Зидану исполняется 48 лет. И по этому случаю SPORT.TUT.BY решил показать на примере топового француза, что с годами точно можно выглядеть только лучше.
 
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