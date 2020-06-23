БАЖ И СМИ выступили с требованем прекратить преследования журналистов

Источник материала: Ежедневник

Беларусская ассоциация журналистов и редакции негосударственных медиа выступили с совместным заявлением. Ключевое требование –прекратить преследования журналистов в Беларуси.

Как отмечает БАЖ, на акциях солидарности, прошедших в разных городах Беларуси 19-20 июня, были задержаны как минимум 14 журналистов, которые исполняли свои профессиональные обязанности, а значит, имели полное право в соответствии с Законом о СМИ находиться на акциях. Большинство имели удостоверения журналистов и были обозначены как сотрудники прессы. Несмотря на это, они были задержаны сотрудниками милиции без объяснения причин и в ряде случаев — с применением силы.

В заявлении отмечается, что в последнее время «журналисты и СМИ постоянно сталкиваются с отказами в присутствии на заседаниях государственных органов, в предоставлении официальной информации по значимым для общества вопросам», например о пандемии COVID-19 и выборах, а также «подвергаются преследованию в виде штрафов и угроз со стороны государственных органов (в том числе угрозы лишить СМИ и журналистов аккредитации), задержаниям».

В связи с этим БАЖ и редакции белорусских СМИ требуют от компетентных государственных органов строго соблюдать статьи Конституции, «гарантирующие свободу выражения мнения, запрет цензуры и право на получение и распространение информации.

Важно, подчеркивается в заявлении, перестать делить СМИ на «государственные и негосударственные, угодные и неугодные, удобные и неудобные» в части предоставления информации.

Также в БАЖ потребовали прекратить препятствовать законной профессиональной деятельности журналистов.

На сегодняшнее утро под заявлением подписались почти 50 редакций белорусских СМИ и интернет-ресурсов, в том числе редакция «Ежедневника».

В ближайшие дни заявление будет направлено в ряд государственных органов.