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В сфере особого внимания: выборы в соответствии с законом, подготовка к Форуму регионов Беларуси и Украины в Гродно, безопасность граждан

23.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: выборы в соответствии с законом, подготовка к Форуму регионов Беларуси и Украины в Гродно, безопасность гражданГродно, безопасность граждан " width="596" height="361">

Третий форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно 8-9 октября. Об этом сообщил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме.

– Мероприятие планируется провести на самом высоком уровне, – отметил Владимир Кравцов, – потому подготовку нужно начинать уже сейчас. К приему высоких гостей презентабельный вид должен иметь весь город, в особенности – места проведения включенных в программу мероприятий.

Губернатор обратил внимание на необходимость своевременного завершения широко развернутых в областном центре дорожных работ, приведение в порядок зданий и сооружений.

Праздничная атмосфера должна чувствоваться в области в преддверии Дня независимости Республики Беларусь и в сам праздничный день. С учетом формата праздника и его значимости этой теме будут посвящены билборды, плакаты, материалы в средствах массовой информации, а также торжественные мероприятия.

Владимир Кравцов особо подчеркнул, что все этапы избирательной кампании по выборам президента Республики Беларусь на Гродненщине необходимо провести в строгом соответствии с законом, организованно и прозрачно, с сохранением стабильности и спокойствия в обществе.

В сфере внимания на совещании были также тема ремонта и обновления школ, которые традиционно проводятся в летний каникулярный период.

Губернатор также дал поручение Гродненскому горисполкому ускорить работы по реконструкции, а там, где это невозможно, сносу неиспользуемых сооружений в гродненском микрорайоне Фолюш, где ранее располагалась войсковая часть. Он подчеркнул, что доступ в эти здания должен быть закрыт, и это необходимо держать под контролем в первую очередь в целях безопасности людей, проживающих в расположенных поблизости домах.

На совещании также отмечена необходимость активной профилактической работы, в том числе в средствах массовой информации,по предупреждению пожаров и происшествий на воде.

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Третий форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно 8-9 октября. Об этом сообщил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на...
 
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