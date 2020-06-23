«Ювелирная» заправка стратегического бомбардировщика Ту-95 в воздухе попала на видео

Источник материала: Tut.by

Ювелирную дозаправку российского стратегического бомбардировщика Ту-95 сняли на видео из кабины самолета. «Медведь» и самолет-заправщик Ил-78 мастерски состыковались в воздухе, несмотря на всю сложность маневра, пишет «Российская газета».

«Даже на видео видно, как далеко от летчика происходит контакт штанги с конусом. И если в тактической авиации конус при дозаправке ходит на расстоянии вытянутой руки и все время норовит дать тебе по башке, то здесь это все где-то далеко», — сказано в описании к видео (орфография и пунктуация сохранены).

Учитывая огромные размеры стратегического бомбардировщика, дозаправиться в воздухе — очень непростая задача для него. Тем не менее пилоты дальней авиации осваивают и могут произвести эту операцию даже в неблагоприятных метеоусловиях. Есть три основные системы воздушной дозаправки: «шланг-конус», «крыло-крыло» и с помощью штанги (в данном случае применяется именно он).