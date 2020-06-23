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«Ювелирная» заправка стратегического бомбардировщика Ту-95 в воздухе попала на видео

23.06.2020 13:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ювелирную дозаправку российского стратегического бомбардировщика Ту-95 сняли на видео из кабины самолета. «Медведь» и самолет-заправщик Ил-78 мастерски состыковались в воздухе, несмотря на всю сложность маневра, пишет «Российская газета».

«Даже на видео видно, как далеко от летчика происходит контакт штанги с конусом. И если в тактической авиации конус при дозаправке ходит на расстоянии вытянутой руки и все время норовит дать тебе по башке, то здесь это все где-то далеко», — сказано в описании к видео (орфография и пунктуация сохранены).

Учитывая огромные размеры стратегического бомбардировщика, дозаправиться в воздухе — очень непростая задача для него. Тем не менее пилоты дальней авиации осваивают и могут произвести эту операцию даже в неблагоприятных метеоусловиях. Есть три основные системы воздушной дозаправки: «шланг-конус», «крыло-крыло» и с помощью штанги (в данном случае применяется именно он).

 
 
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Выполнить такую операцию для громадного самолета непросто.
 
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