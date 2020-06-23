ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников

23.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Московском районе Минска продолжается строительство школы. Здание расположится по адресу Чюрлениса, 18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников

Посещать учебное заведение смогут 1 240 учеников. Оно будет состоять из нескольких блоков в два, три и четыре этажа. Для учащихся оборудуют бассейн с двумя чашами: на 50 и 20 человек.

С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников

В подвальном помещении будет тир на четыре стрелковых места. Предусмотрены спортивный, гимнастический, тренажерный, а также актовый залы.

С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников

Игорь Андрейчиков, главный инженер КУДП «УКС ЗАПАД»:
В настоящее время ведутся работы по возведению каркаса монолитного железобетонного здания бассейна. Уже два этажа смонтированы. Также ведутся работы по выполнению фундаментов первого, второго и третьего блоков.

С бассейном и тиром в подвале. В Московском районе Минска стоят школу на 1240 учеников

Здание будет соответствовать самым современным требованиям: для людей с ограниченными возможностями оборудуют подъемную платформу. Школа будет оснащена пандусами и камерами видеонаблюдения. Строительные работы начались в январе. Двери новой школы для будущих учеников откроются в ноябре 2021 года.

Люди в материале: Игорь Андрейчиков

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Московском районе Минска продолжается строительство школы. Здание расположится по адресу Чюрлениса, 18, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водителя грузовика предупредили, что ехать по мосту опасно, но он не послушал. Вот итог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика