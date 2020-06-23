Александр Лукашенко провёл встречу с активом Брестской области

Источник материала: Полесская правда



Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня провел встречу с активом Брестской области.

Президент отметил, что с Брестом у него связаны особые воспоминания. «Должен сказать, для меня город не чужой. Это мой город. Я знал каждую улочку того советского города, исходил здесь каждый квадратный метр, особенно в последние годы службы, когда пришлось заниматься общественно-политической работой. Вся моя военная жизнь была тогда связана с защитой города и нашей огромной страны», – сказал Глава государства.

По его словам, Брест тогда для него был очень душевным и местечковым, городом, который не сильно тянул на центр регионального значения. «Но посмотрите, каким красавцем сейчас стал наш легендарный город над Бугом, 1000-летие которого мы достойно отметили в прошлом году. То, что Брест сегодня по-настоящему европейский – чистый, комфортный и очень удобный для жизни – отмечают не только жители, но и иностранные гости», – сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что туризм в западных областях буквально рванул с введением безвиза, хотя и не всем соседям Беларуси понравился такой шаг. «Но мы страна открытая, нам это выгодно, и мы такую практику будем продолжать», – заявил Глава государства.

К юбилею Брест получил Западный обход – новый путепровод, который позволил перенаправить транспортные потоки и разгрузить улицы города. «Это подарок горожанам от всей страны. Это экологический проект в чистом виде, за которым в конечном итоге здоровье людей. Я уже не говорю о благоустройстве, строительстве жилья. И не только Брест, но и другие города области – Барановичи, Кобрин, Пинск – серьезно подтянулись, просто преобразились за последние годы», – обратил внимание Президент.

На встрече с активом области Глава государства отметил, что за годы суверенного развития Беларусь сделала огромный шаг вперед в различных отраслях.

«Правильно говорят: большое видится на расстоянии. За годы суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. На примере Брестчины это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытается подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах. О том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба. Но цифры ведь не обманешь. А они красноречиво свидетельствуют об обратном», – заявил Президент.

Говоря о развитии региона за минувшие годы, Александр Лукашенко отметил, что объем промышленного производства вырос в 5,5 раза, экспорт товаров возрос почти в 7 раз – до $2 млрд 600 млн. Появились абсолютно новые крупные промышленные производства в рыбной, молочной, химической промышленности. Дополнительный импульс получила деревообработка. «При этом многие из таких предприятий – частной формы собственности», – заметил Глава государства.

Он вспомнил о своем посещении Барановичского хлопчатобумажного комбината в начале своего президентства. На предприятии тогда свыше 9 тыс. работников вообще остались без зарплат. «Это было одно из первых предприятий, которое я посетил. Прежде всего потому, что это было женское предприятие. Для меня было катастрофично вдвойне, что женщина не может накормить своих детей. Ни сырья, ни работы. Мне в срочном порядке пришлось решать этот вопрос с нашими узбекскими друзьями, которые поставили нам хлопок. Теперь на этом предприятии если не совсем идеальная, но совершенно другая ситуация», – рассказал Президент. В частности, с поддержкой государства поменяли оборудование, освоили технологии цифровой печати на хлопчатобумажной ткани.

«В тех же Барановичах авиаремонтный завод — вообще одно из лучших наших предприятий. Если бы не было проблем с Россией, которая от случая к случаю наклоняет этот завод по поставкам комплектующих для ремонта и модернизации летательных аппаратов, было бы совсем неплохо. Этот завод выполняет сложнейшие и военные, и гражданские заказы. И очередь из-за рубежа там уже выстроилась», – отметил Александр Лукашенко

Не менее важны социальные показатели в развитии региона, продолжил Президент. За период суверенитета 136 тыс. семей улучшили жилищные условия, из них около 16 тыс. – многодетные. В разы снизился уровень малообеспеченности, реальные доходы населения выросли почти в 8 раз, а заработная плата и пенсии – в 10 раз. Кроме того, возведены и отреставрированы знаковые культурные объекты, до которых при советской власти никому не было дела. А созданной спортивной инфраструктуре области могут позавидовать в других государствах, отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание: накануне, во время его посещения Светлогорска, местные жители, как ни удивительно, просили построить не больницы, не детские сады, а ледовый дворец.

Александр Лукашенко добавил, что в целом с самого начала президентства приоритетом стало развитие Полесского региона, в том числе проведены масштабные работы по газификации населенных пунктов, мелиорации земель.

Президент подчеркнул, что хотел бы видеть хотя бы по одному знаковому объекту в инвестпрограммах регионов на пятилетку. «Имея огромные возможности в промышленности, переработке сельхозсырья, строительстве и логистике, область так и не предложила масштабных инвестиционных проектов, которые способны стать новыми точками роста региона, сформировать базу для опережающего развития в следующей пятилетке», – отметил Глава государства.

Он привел в пример Гродно, где принято решение о строительстве нового комбината по производству минеральных удобрений. «Хотелось бы, чтобы и Брестская область имела хотя бы один такой знаковый проект на пятилетку. Мы договорились, что при планировании следующей пятилетки поступим, как в советские времена – пропишем программу строительства конкретных предприятий и их модернизации. Хотелось бы, чтобы по такому знаковому объекту было в каждой области», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается Брестской области, то Глава государства отметил, что у региона хорошие перспективы, но есть и ряд проблем, которые лежат на поверхности и требуют решения в кратчайшие сроки. Первое и главное – экономика реального сектора, где в январе-апреле значительно снизились объемы чистой прибыли у организаций. «Понятно, когда мир закрылся, нам было очень трудно в этой ситуации работать. Нам очень важно первыми вскочить туда, где мы можем продать свою продукцию», – подчеркнул белорусский лидер.

Еще одна проблема состоит в том, что рост производительности труда пока отстает от роста заработной платы. «Мы должны обеспечить эффективную работу предприятий, создавать условия для жизни и труда людей здесь, чтобы трудовая миграция населения за пределы области, особенно в сопредельные страны, если и была, то незначительной», – сказал Глава государства.

«Бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Здесь на нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция. Я ее не менял и менять не буду. А если какое-то жулье (притом внаглую) нарушает закон, пытается жить за счет чужого, частного или государственного, и этому есть неопровержимые доказательства, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах, – по закону», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что не будет послаблений и в борьбе с коррупцией. «Это ржавчина, которая разъедает все. Это прямой путь уже не к революции, а к майдану. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране», – сказал он.

Президент подчеркнул, что в плане борьбы с коррупцией Беларусь в том числе является примером для многих людей за рубежом. «Они, смотря на нас, завидуют нам», – сказал он.

Александр Лукашенко также коснулся темы развития АПК, подчеркнув, что сельское хозяйство было и остается приоритетом. «Спрос на продовольствие в мире будет только расти», – уверен белорусский лидер.

Он отметил: как бы ни развивали, например, высокие технологии, крестьянский труд будет востребован. Вместе с тем за прошедшие годы в стране сельское хозяйство было полностью модернизировано и перестроено, прежде всего в социальной сфере. «Мы изменили крестьянский труд – агрогородки, создание новой высокопроизводительной техники, что потребовало укрупнения сельхозпредприятий, мы создали сырьевые зоны. Может, не до конца их доработали. Думаю, что в ближайшие год-два мы это сделаем», – отметил Президент.

«Нашу сельхозпродукцию, наши продукты питания уважают во всем мире», – подчеркнул белорусский лидер. Он, в частности, отметил, что Китай готов больше потреблять белорусской сельхозпродукции, о чем недавно велась речь во время телефонного разговора с Председателем КНР Си Цзиньпином.

По завершении встречи с активом возле облисполкома Александр Лукашенко пообщался с жителями города и представителями брестской оппозиции.

Президент отметил, что уважительно относится к мнению людей, даже если не разделяет их взгляды. «Я хорошо учился в советские времена и нынешнюю демократию изучал не по книжкам. Есть большинство, оно в основном всегда решает. Но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому я не считаю, что вами (мнением меньшинства. – Прим.) надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами и не собираюсь вам польстить. Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию», – сказал Александр Лукашенко.

В то же время Глава государства подчеркнул, что категорически не согласен, если кто-либо – будь то меньшинство или большинство – ведет себя агрессивно. «Я человек мирный, не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и стабильность, которые сегодня существуют. Кто-то оценивает эту стабильность как ненормальную, мол, нам такая стабильность не нужна. Ну, как мог, как умел, не один я, многие из нас создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше, 9 августа все решится», – отметил белорусский лидер, заверив, что никаких фальсификаций во время предстоящих выборов не будет.

Александр Лукашенко также ответил на критику отдельных людей по поводу значительной вовлеченности Президента в сельское хозяйство. Он отметил, что во многом именно благодаря вниманию со стороны Главы государства к этому сектору экспорт продукции агропромышленного комплекса нарастает и приносит миллиарды долларов в страну.

«Я хочу, чтобы было тихо и спокойно, – подчеркнул Президент, обращаясь к представителям брестской оппозиции. – И запомните: Брест не только ваш город, но и мой». Многое в городе было сделано при поддержке руководства страны, в том числе к тысячелетию Бреста. Например, построен Западный обход. «На это колоссальные деньги мы выделили. Я еще приезжал, смотрел, как там шла стройка, чтобы успели к тысячелетию. То есть я уже вложился в этот город. Теперь вы немножко пошевелитесь», – сказал Президент, подчеркнув, что жители города многие местные проблемы могут решать на своем уровне. А на уровне Главы государства и по его инициативе реализуются более глобальные проекты, как, например, образование Парка высоких технологий или строительство атомной станции.

Глава государства заявил, что в курсе всего происходящего на политическом поле страны и того, что пишут о нем, как порой называют. В этой связи он призвал не переходить на оскорбления. «Не надо нас дергать, оскорблять, – предупредил он. – Я пока еще действующий Президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. А если хотите разного рода жулье защитить, вы защищайте, но только не со мной». «Коррупционерам в стране делать нечего», – подчеркнул он. В частности, белорусский лидер упомянул о расследовании, которое проводится по поводу вывода из страны значительных денежных сумм, отмывания денег. «Меценат, картины привез державе. А на поверку что оказалось? Это их картины. А почему мы их (группу людей. – Прим.) сейчас вынуждены были прихватить? А потому, что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины. Когда мы в банк пошли, знаете, что нашли в ячейках? Деньги – это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева», – рассказал Александр Лукашенко.

«А вы начинаете кому-то подыгрывать, – добавил он. – Зачем? У них собственности за рубежом – куры не клюют. Они туда уедут, рано или поздно сбегут, а вы-то здесь останетесь. Подумайте над тем, что я сказал».

Александр Лукашенко призвал всех объединиться в пользу интересов страны и построения благополучного будущего. «У вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы они жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плеткой. Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитим (страну. – Прим.)», – сказал Глава государства.

Во время общения была поднята тема аккумуляторного завода в Бресте. «Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах», – сказал Глава государства.

«Самый большой экологический сторонник у вас – это Президент Беларуси. Для меня это святое. Даже я, будучи Президентом, дрожу за каждое деревце», – добавил белорусский лидер.

В числе участников встречи был местный экоактивист Дмитрий Бекалюк. Он согласился с предложением Главы государства о проведении референдума. «Если, как вы сказали, этот референдум состоится, брестчане только будут благодарны», – заявил он.

«В этом можешь не сомневаться. Это прямые полномочия Президента – организовать референдум в любой точке страны», – ответил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пообещал лично побывать на аккумуляторном заводе. «Обязательно побуду на этом заводе», – заверил он.

Глава государства подчеркнул, что ему очень важно посмотреть, как брестчане примут решение. При этом он заверил, что у него абсолютно нейтральная позиция. С одной стороны, завод нужен, есть рынки сбыта. Более того, это импортозамещение – одно из основных направлений работы в будущей пятилетке. «Может быть, они создадут новые аккумуляторы для электромобилей, которыми я болею. И хочу, чтобы вы перемещались. Весь мир уже на это сориентирован», – предположил Глава государства.

С другой стороны, если люди решат, что завод не нужен или его надо куда-то перенести, то, по словам Александра Лукашенко, это не катастрофа. «Скорее всего, мы найдем где-то место, где можно построить, еще экологически проштудировать этот завод, подчистить, посмотрим, что за оборудование», – сказал он.

Что касается референдума, Президент пообещал, что все будет проведено абсолютно открыто и прозрачно.

По срокам Александр Лукашенко предложил провести местный референдум уже после президентских выборов. «После выборов. Соберем хлеб, урожай – и проведем. Я с удовольствием запишу себе несколько очков, что внес это предложение на референдум в Бресте. И как народ решит, так и будет. Скорее всего, если хозяева не объяснят, что происходит там, будут (жители города. – Прим.) за то, чтобы его куда-то перенести. Очень трудно будет в компактной Беларуси куда-то перенести этот завод. Скорее всего, его надо будет закрывать, Но, может, где-то найдем», – резюмировал белорусский лидер. Остальные участники встречи, где присутствовали и представители брестской оппозиции, также поддержали данное решение.

В целом разговор получился очень конструктивным, на память о встрече Главу государства попросили сделать несколько памятных селфи и фотографий.