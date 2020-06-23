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В Минском районе девушка попала под колёса электрички
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня в 16:25 в Минском районе местную жительницу сбила электричка.
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Женщина получила тяжёлые травмы и была доставлена в медучреждение, где пациентка скончалась. Задержка движения поезда составила 22 минуты.
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Новости Беларуси. 22 июня в 16:25 в Минском районе местную жительницу сбила электричка. Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на перегоне Ратомка –...
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