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Вы уверены, что моете холодильник правильно? Рассказываем, как это нужно делать

23.06.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Наверное, в каждом доме и каждой квартире есть холодильник. Вряд ли кто-то обладает достаточными запасами времени, чтобы ежедневно готовить новую порцию пищи на завтрак, обед и ужин. Холодильник помогает нам хранить еду свежей и мешает распространению бактерий, однако и у него есть свои опасности.

Как сообщает Daily Mail, на 1 кв. см холодильника обитает около 7 850 бактерий. В их числе – сальмонелла, листерия и кишечная палочка.

По словам исследователей, современные холодильники обладают антибактериальным покрытием и воздушными фильтрами, эти меры предосторожности убивают большинство микробов за сутки. Однако большинство – это не все.

К счастью, учёные добавили, что достаточно  время от времени убирать всю еду из холодильника и тщательно вымывать его, чтобы избежать распространения бактерий. И вот вопрос: как правильно вымыть это устройство? Чтобы не повторять чужие ошибки, мы изучили, как часто и чем нужно мыть холодильник.  

Вы уверены, что моете холодильник правильно? Рассказываем, как это нужно делать
Фото: pixabay.com 

Поверхность холодильника

Начнём именно отсюда, поскольку это самая простая часть. Если холодильник начал желтеть и покрываться жиром, это сразу видно. Чтобы вымыть поверхность, можно воспользоваться обычным средством для мытья посуды. Капните им на губку, тщательно протрите дверцу и бока. И не забудьте про ручку. Если что-то не отмывается, можно воспользоваться более серьёзными дезинфицирующими средствами. Петли и труднодоступные места можно очищать старой зубной щёткой. Холодильник достаточно чист, если он сверкает белизной и издаёт приятный скрип, когда по нему проводишь пальцем.

Сзади холодильника

Помните ту самую металлическую решётку? Итак, для начала выключите холодильник из розетки. Конечно, сейчас техника делается с расчётом, что неопытный пользователь будет трогать решётку включённого холодильника мокрыми руками. Но к чему лишний риск? Обесточив устройство, сначала пропылесосьте его, затем – под ним. Далее воспользуйтесь старой щёткой для обуви или одежды, чтобы окончательно устранить пыль и, возможно, шерсть домашних питомцев. Наконец, пропылесосьте ещё раз решётку и под холодильником. Делать это можно раз в год или даже раз в два года.

Что в холодильнике нельзя класть рядом? Учимся хранить продукты правильно 

Вы уверены, что моете холодильник правильно? Рассказываем, как это нужно делать
Фото: pixabay.com 

Внутри холодильника

Настало время самого сложного. Прежде всего, предупредите всех, что вы будете очень заняты, а затем закройте странички с соцсетями. Телефон лучше тоже отложить в сторону. Можно оставить включённым компьютер с инструкцией на экране.

1. Если сейчас зима – перенесите все продукты на балкон, где они будут находиться под воздействием низких температур. Если лето, следует предварительно съесть большинство продуктов или купить термосумку, в которую можно будет поместить продукты на время мытья холодильника, чтобы они не испортились. Испорченные продукты следует выкинуть без жалости, иначе тяжёлый труд пропадёт зря.

2. Выньте из пустого холодильника полки и положите их в ванну. Мыть их сразу горячей водой нельзя, иначе из-за резкого перепада температур стекло может треснуть. Так что оставим полки напоследок. Возвращаемся к холодильнику, грустно смотрим на него, делаем глубокий вдох и резкий выдох. Всё, пора начинать.

3. Моем холодильник изнутри мылом и водой. Также можно применить моющее средство для посуды, протираем салфетками или губкой. Если что-то не отмывается, устраняем это пятно при помощи уксуса или раствора соды (1 столовая ложка на литр воды). Использовать порошки или другие химсредства нельзя, потому что оставшиеся частицы этих веществ потом вместе с едой могут попасть в организм. Исключение – специальные средства для очистки холодильника.

4. Когда холодильник выглядит чистым, следует ещё раз пройтись по нему влажной губкой или салфетками. Затем вытираем насухо и оставляем проветриваться. Сами в это время возвращаемся к полкам, которые ждут в ванне. Теперь моем их моющим средством для посуды и губкой, используем тёплую воду. Чистые полки вытираем, а затем нюхаем – не должно быть никакого подозрительного запаха. После этого можно возвращать в сухой холодильник сухие полки. Далее возвращаем и еду.

5. Мыть внутреннюю часть холодильника рекомендуется раз в полгода. Разумеется, если появился неприятный запах или вы сами видите, что нужно вымыть устройство, не нужно ждать запланированного дня.

Вы уверены, что моете холодильник правильно? Рассказываем, как это нужно делать
Фото: pixabay.com 

Морозильник

Лучше мыть его одновременно с внутренней частью холодильника. Питание следует отключить после мытья холодильника, но до мытья полок. Если вам не нужен свет в холодильнике, можно отключать питание сразу, ещё до перемещения продуктов.

1. Повторяем 1 и 2 пункты из инструкции выше. Затем ждём, когда растает лёд. Можно понемножку откалывать его куски и бросать в ведро или раковину. Крупные куски отламывать нельзя, поскольку есть риск повредить морозильник. Чтобы вода не стекала на пол, положите тряпки в морозилку и, если она внизу холодильника, возле него. Периодически тряпки выжимаются и возвращаются обратно. Если можете соорудить хитрое приспособление, которое будет направлять всю талую воду в ведро – сделайте это.

2. Когда в морозилке не останется льда, протираем камеру раствором из полстакана воды и двух столовых ложек уксуса, чтобы продезинфицировать. Также помним про 3 пункт из инструкции выше.

3. Вытираем насухо, проветриваем. В это время, как вы уже догадались, моем полки и контейнеры, которые находятся в ванне. Возвращаемся, нюхаем. Если запах отсутствует или чувствуются лёгкие нотки уксуса – всё хорошо. Если неприятный запах есть – ищем источник и устраняем его. Когда морозилка снова чистая, возвращаем в неё контейнеры и продукты.

4. Похвалите себя. Вы проделали отличную работу. Теперь не будет зазорным сделать селфи возле чистого холодильника и объявить флешмоб, предложив другим людям тоже позаботиться о своём здоровье и бытовой технике.

Кстати, если вы не только бережёте своё здоровье, но ещё и испытываете удовольствие, наблюдая за чистотой вокруг, то самое время помыть окна, которые уже могли испачкать ливень и пыль. Как легко вымыть стёкла – читайте здесь.

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