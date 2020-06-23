ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Южнокорейские активисты отправили в КНДР листовки. Пхеньян взорвал здание и увеличил количество военных на границе

23.06.2020 15:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Южнокорейские активисты отправили в КНДР очередную партию листовок с критикой руководства народно-демократической республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южнокорейские активисты отправили в КНДР листовки. Пхеньян взорвал здание и увеличил количество военных на границе

20 шаров с полумиллионом пропагандистских плакатов запустили из приграничного города Пхаджу. Акция приурочена к 70-й годовщине начала Корейской войны, которая отмечается 25 июня.

Южнокорейские активисты отправили в КНДР листовки. Пхеньян взорвал здание и увеличил количество военных на границе

Ранее Юг заявил о намерении уголовно наказать организацию, причастную к распространению листовок, которые стали поводом для обострения отношений между странами.

Южнокорейские активисты отправили в КНДР листовки. Пхеньян взорвал здание и увеличил количество военных на границе

Северная Корея между тем на примирение не пошла. На фоне напряженной обстановки Пхеньян уже заблокировал все линии связи с Сеулом, взорвал здание Межкорейского офиса связи, а также приступил к усилению военного контингента на границе.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Южнокорейские активисты отправили в КНДР очередную партию листовок с критикой руководства народно-демократической республики, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика