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ЦТ-2020. Смотрите совместный проект ОНТ и Комитета госконтроля «По справедливости» сегодня вечером

23.06.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦТ-2020. Смотрите совместный проект ОНТ и Комитета госконтроля «По справедливости» сегодня вечером

У выпускников начинается самая жаркая пора. Централизованное тестирование – уже в этот четверг. Пришло время показать все свои знания. Как есть, честно. Пандемия не даст никаких бонусов. Всё будет «По справедливости». Совместный проект телеканала ОНТ и Комитета госконтроля – этим вечером сразу после выпуска «Наших новостей»!


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Теги: Новости
 
 
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У выпускников начинается самая жаркая пора. Централизованное тестирование – уже в этот четверг. Пришло время показать все свои знания. Как есть, честно. Пандемия...
 
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