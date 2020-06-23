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ЦТ-2020. Смотрите совместный проект ОНТ и Комитета госконтроля «По справедливости» сегодня вечером
Источник материала: ОНТ
У выпускников начинается самая жаркая пора. Централизованное тестирование – уже в этот четверг. Пришло время показать все свои знания. Как есть, честно. Пандемия не даст никаких бонусов. Всё будет «По справедливости». Совместный проект телеканала ОНТ и Комитета госконтроля – этим вечером сразу после выпуска «Наших новостей»!
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У выпускников начинается самая жаркая пора. Централизованное тестирование – уже в этот четверг. Пришло время показать все свои знания. Как есть, честно. Пандемия...
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