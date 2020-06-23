Сборные Беларуси и России по хоккею сыграют товарищеский матч перед чемпионатом мира в Минске

Источник материала: ОНТ

Сборные Беларуси и России по хоккею договорились о проведении товарищеского матча перед чемпионатом мира в Минске.

Встреча пройдет за четыре дня до старта турнира. Об этом рассказал глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов. Продолжается работа по организации товарищеских матчей с другими командами. На конгрессе ИХФ были перенесены сроки проведения чемпионата мира в Минске и Риге. Турнир стартует 21 мая, а финал пройдёт 6 июня на «Минск-арене».

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