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Сборные Беларуси и России по хоккею сыграют товарищеский матч перед чемпионатом мира в Минске
Источник материала: ОНТ
Сборные Беларуси и России по хоккею договорились о проведении товарищеского матча перед чемпионатом мира в Минске.
Встреча пройдет за четыре дня до старта турнира. Об этом рассказал глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов. Продолжается работа по организации товарищеских матчей с другими командами. На конгрессе ИХФ были перенесены сроки проведения чемпионата мира в Минске и Риге. Турнир стартует 21 мая, а финал пройдёт 6 июня на «Минск-арене».
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Сборные Беларуси и России по хоккею договорились о проведении товарищеского матча перед чемпионатом мира в Минске. Встреча пройдет за четыре дня до старта...
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