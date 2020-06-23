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В Минске 19-летний парень украл из кафе наличность и мороженое
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске местный житель украл из кафе деньги и продукты.
Как
Выяснилось, что молодой человек выбрал время, когда в заведении никого не было. Затем подозреваемый проник внутрь, похитил из кассы наличность, а также вынес из кафе пиво, орешки, бургеры, гамбургеры, чипсы и мороженное. Деньги юноша оставил себе, а едой поделился с другом.
Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила более 250 рублей. Отмечается, что парень уже привлекался к уголовной ответственности.
Месяцем ранее в Витебске из автомата с цветами были украдены восемь букетов.
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Новости Беларуси. В Минске местный житель украл из кафе деньги и продукты. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратился работник администрации...
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