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Тепло и без дождей: прогноз погоды на 24 июня

23.06.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло и без дождей: прогноз погоды на 24 июня

 Столбики термометров немного опустились, но температура все равно до 5 градусов выше нормы. В ближайшие дни сохранится теплая, комфортная и в большинстве районов сухая погода. 

Завтра, 24 июня, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой будут поступать теплые воздушные массы с востока. Лишь по крайнему юго-западу страны сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта – там будет больше облачности и дождей. 

В среду переменная облачность. Без осадков, лишь по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Влажность до 70%. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Утром практически по всей стране – около  18°C. Чуть прохладнее лишь по юго-востоку. В середине дня воздух хорошо прогреется – от 22°C по юго-западу до 26°C по северо-востоку.  В столице ожидается +25°C.  К вечеру температура существенно не изменится: в южных регионах +22°C, по северо-востоку +24°C. 

До выходных погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. И преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +10°C…+16°C, максимальная днем +24°C…+29°C. По предварительному прогнозу, в выходные тоже будет тепло и преимущественно сухо.  

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 Столбики термометров немного опустились, но температура все равно до 5 градусов выше нормы. В ближайшие дни сохранится теплая, комфортная и в большинстве районов...
 
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