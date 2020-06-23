Тепло и без дождей: прогноз погоды на 24 июня

Источник материала: ОНТ

Столбики термометров немного опустились, но температура все равно до 5 градусов выше нормы. В ближайшие дни сохранится теплая, комфортная и в большинстве районов сухая погода.

Завтра, 24 июня, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой будут поступать теплые воздушные массы с востока. Лишь по крайнему юго-западу страны сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта – там будет больше облачности и дождей.

В среду переменная облачность. Без осадков, лишь по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Влажность до 70%. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Утром практически по всей стране – около 18°C. Чуть прохладнее лишь по юго-востоку. В середине дня воздух хорошо прогреется – от 22°C по юго-западу до 26°C по северо-востоку. В столице ожидается +25°C. К вечеру температура существенно не изменится: в южных регионах +22°C, по северо-востоку +24°C.

До выходных погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. И преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +10°C…+16°C, максимальная днем +24°C…+29°C. По предварительному прогнозу, в выходные тоже будет тепло и преимущественно сухо.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram