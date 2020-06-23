Вице-премьер Юрий Назаров поручил разобраться с долгами по зарплате на обувной фабрике «Сивельга»

Источник материала: ОНТ

Обувной рынок в Беларуси постепенно оживает. Уже скоро предприятия смогут вернуться к работе в штатном режиме и даже увеличить прибыль.

Как складывается ситуация на столичной обувной фабрике «Сивельга», изучил сегодня вице-премьер Юрий Назаров. Обсудили сложности в отрасли, возникшие из-за пандемии. Закрытие рынков потянуло проблему спроса на продукцию. В связи с этим на «Сивельге» – долги по зарплате. На предприятии трудятся более 200 человек. Вице-премьер поручил разобраться в ситуации и найти решение. До кризиса «Сивельга» занимала одну из ведущих позиций в обувной отрасли страны: на её долю приходилось больше 5% общего производства.

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