Водитель «Жигулей» с прицепом на ходу выпрыгнул из автомобиля (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

С ПРИЦЕПОМ. Скидель. Ранним утром водитель автомобиля «ВАЗ» сумел удивить инспекторов ГАИ. Погони у них случались и раньше. Бывало, что нарушители пытались скрыться и на технике с прицепом. И с пассажиром в салоне убегали. И заборы по пути таранили. Вот только на ходу из машины не выпрыгивали.

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Как было позже установлено, 21-летний местный житель не имел прав, автомобиль купил без переоформления. Завидев патруль, так испугался ответственности, что предпочёл рискнуть здоровьем. По факту составлено 4 протокола.

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