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Водитель «Жигулей» с прицепом на ходу выпрыгнул из автомобиля (ВИДЕО)

23.06.2020 18:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Водитель «Жигулей» с прицепом на ходу выпрыгнул из автомобиля (ВИДЕО)

С ПРИЦЕПОМ. Скидель. Ранним утром водитель автомобиля «ВАЗ» сумел удивить инспекторов ГАИ. Погони у них случались и раньше. Бывало, что нарушители пытались скрыться и на технике с прицепом. И с пассажиром в салоне убегали. И заборы по пути таранили. Вот только на ходу из машины не выпрыгивали. 

Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:   


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Как было позже установлено, 21-летний местный житель не имел прав, автомобиль купил без переоформления. Завидев патруль, так испугался ответственности, что предпочёл рискнуть здоровьем. По факту составлено 4 протокола.

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Теги: Новости
 
 
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С ПРИЦЕПОМ. Скидель. Ранним утром водитель автомобиля «ВАЗ» сумел удивить инспекторов ГАИ. Погони у них случались и раньше. Бывало, что нарушители пытались...
 
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