Источник материала: ОНТ

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» покидает центровой Александре Гаврилович.

Игрок перешел в минский клуб перед началом прошлого сезона. В Единой лиге ВТБ Гаврилович провёл 15 матчей, в которых набирал в среднем по 12 очков за игру. Также центровой неплохо проявил себя в Кубке ФИБА-Европа. Следующий сезон Александре Гаврилович проведёт в «Нижнем Новгороде».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram