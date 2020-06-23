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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» покидает центровой Александре Гаврилович

23.06.2020 18:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» покидает центровой Александре Гаврилович

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» покидает центровой Александре Гаврилович.

Игрок перешел в минский клуб перед началом прошлого сезона. В Единой лиге ВТБ Гаврилович провёл 15 матчей, в которых набирал в среднем по 12 очков за игру. Также центровой неплохо проявил себя в Кубке ФИБА-Европа. Следующий сезон Александре Гаврилович проведёт в «Нижнем Новгороде».

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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» покидает центровой Александре Гаврилович. Игрок перешел в минский клуб перед началом прошлого сезона. В Единой лиге ВТБ...
 
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