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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» покидает центровой Александре Гаврилович
Источник материала: ОНТ
Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» покидает центровой Александре Гаврилович.
Игрок перешел в минский клуб перед началом прошлого сезона. В Единой лиге ВТБ Гаврилович провёл 15 матчей, в которых набирал в среднем по 12 очков за игру. Также центровой неплохо проявил себя в Кубке ФИБА-Европа. Следующий сезон Александре Гаврилович проведёт в «Нижнем Новгороде».
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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» покидает центровой Александре Гаврилович. Игрок перешел в минский клуб перед началом прошлого сезона. В Единой лиге ВТБ...
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