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Показывают упражнение и предлагают повторить. Белорусские спортсмены запустили челлендж

23.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 июня мир отмечает Международный олимпийский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не остались в стороне и многие именитые белорусские спортсмены, выпустившие специальное видеообращение. 

Показывают упражнение и предлагают повторить. Белорусские спортсмены запустили челлендж

Показывают упражнение и предлагают повторить. Белорусские спортсмены запустили челлендж

Праздник, посвященный Играм, призван подчеркнуть важность спорта, красоты и здоровья. Несмотря на перенос токийской Олимпиады, белорусские атлеты продолжают усиленную подготовку к стартам, преодолевая трудности и демонстрируя волю к победе. 

Показывают упражнение и предлагают повторить. Белорусские спортсмены запустили челлендж

В инстаграм-аккаунте @olympic.team.by в течение месяца будут публиковаться видеоролики, где известные белорусские спортсмены предложат подписчикам повторить определенное упражнение.

Показывают упражнение и предлагают повторить. Белорусские спортсмены запустили челлендж

Для участия в конкурсе каждый желающий должен быть подписан на страницу НОК в соцсетях, повторить упражнения и выложить видео в своем личном аккаунте, используя хештег #HanarusBY. Победители получат ценные призы.

Люди в материале: Любовь Черкашина, Максим Мирный, Александра Герасименя, Дарья Домрачева

 
 
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Новости Беларуси. 23 июня мир отмечает Международный олимпийский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не остались в стороне и многие именитые...
 
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