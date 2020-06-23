«У нас ЧП в колхозе. Конь в колодец ввалился». Лошадка Орлик упала в закрытый пожарный водоём (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

КАК СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ. Ушачский район. Необычную спасательную операцию провели работники МЧС в деревне Матырино. Ранним утром заведующая молочно-товарной фермой заметила пропажу. Конь Орлик, которого часом ранее вывели на выпас как сквозь землю провалился.

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Орлик упал в закрытый пожарный водоём. Резервуар довольно большого размера. Животное ждало помощи под тем местом, где провалилось. Длина цепи, которой был привязан конь, не позволила ему отправиться в подземное путешествие. Спасатели расширили отверстие. Для этого пришлось копать и резать бетон с арматурой. Орлика обвязали пожарными рукавами и с помощью трактора подняли на поверхность. Для коня падение в резервуар и спасательная операция закончились вполне благополучно.

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