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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5
Источник материала: ОНТ
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юге Мексики. Об этом
Эпицентр катаклизма расположился на глубине 12 километров в и 131 км юго-восточнее города Крусесита (штат Оахако).
Как сообщает агентство Reuters подземные толчки ощущались и в столице страны городе Мехико. При этом Национальный центр США предупреждения о цунами объявил тревогу для Гватемалы, Мексики, Гондураса и Сальвадора.
Фото: Flickr / Matt Katzenberger
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юге Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу. Эпицентр катаклизма...
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