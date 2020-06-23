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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5

23.06.2020 20:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юге Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу. 

Эпицентр катаклизма расположился на глубине 12 километров в и 131 км юго-восточнее города Крусесита (штат Оахако). 

Как сообщает агентство Reuters подземные толчки ощущались и в столице страны городе Мехико. При этом Национальный центр США предупреждения о цунами объявил тревогу для Гватемалы, Мексики, Гондураса и Сальвадора. 

Фото: Flickr / Matt Katzenberger

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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юге Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу.  Эпицентр катаклизма...
 
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