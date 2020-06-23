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Александр Лукашенко на встрече с брестской оппозицией: «Держи папу, не пускай его на площадь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером общением с людьми. Среди тех, кто пришел на встречу с Александром Лукашенко, оказались и представители брестской оппозиции.
На площадь ходили два года, а общаясь с Президентом вопрос смогли решить за полчаса. В кадре места хватило и власти, и ее оппонентам.
– Не обижайтесь, если где-то что-то не так, и помните: страна у нас одна. Да, Оля? Обещаешь? Держи папу, не пускай его на площадь. На референдуме все вопросы решим. Спасибо, ребята, я должен ехать. Спасибо, что пришли, всего доброго!
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Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день...
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