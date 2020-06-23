В комплексе «Минск Мир» – последние квартиры на самых выгодных условиях!

Источник материала: ОНТ

Минск Мир» – последние квартиры на самых выгодных условиях!" class="one-news__figure-img">

Предложения на рынке недвижимости вновь обновил комплекс «Минск Мир». На этапе строительства – на самых выгодных условиях. К тому же до конца июля – акция. В результате цена от застройщика существенно отличается от той, что попросят на вторичном рынке.

Считанные свободные квартиры, и их количество стремительно сокращается. В грандиозном комплексе «Минск Мир» свободными остались на сегодняшний день менее 800 квартир. Новый стандарт и формат жизни. И крупнейший объект. Здесь 340 гектаров, на которых возводят более 3 миллионов квадратных метров жилья, коммерческих помещений, общественных объектов и объектов городской инфраструктуры. Признанный самый масштабный проект Европы реализуют в Минске.

Елена Болкунова купила квартиру в доме «Эмиратс Волна» в практически завершённом квартале.

Елена Болкунова: «Сначала определилась с застройщиком, потом с районом, в котором строятся комплексы, где я хочу иметь собственную квартиру. Мне всегда импонировал комплекс "Минск Мир". Всегда хотелось пожить в Эмиратах! "Минск Мир" предложил именно такую возможность – жить как в Эмиратах, но только в Беларуси. Дом "Волна" очень красивый, с оригинальным дизайном. Поэтому ему и отдала предпочтение. Здесь очень интересные решения с точки зрения планировки квартиры. Мне все нравится».

В «Эмиратс Волне» свободные квартиры остались только в двух секциях. В остальных сданы, как и во всём квартале.

«Первый фактор – это близость метро, потому что у меня сын скоро поступит в институт, надо будет ездить на занятия. Второй фактор – цена. Промониторив рынок Минска, определила, что она здесь одна из самых привлекательных. А третий фактор, который для меня немаловажен, – я хотела свободную планировку. Сама хочу решить, где у меня будут комнаты, гардеробная, а здесь это возможно».

Свободная планировка – возможность продумать всё под себя.

«У нас будут комнаты для меня, для сына и большая кухня-столовая. Окна у меня выходят и на проспект, и во двор, так что с этим все отлично. Район новый, динамичный – будет очень красиво, когда завершится строительство».

Квартиры по акции на особенно выгодных условиях – в семи домах различных кварталов комплекса: «Эмиратс Волна», где первые 5 секций сданы на полгода раньше срока, «Пекин», «Стамбул», «Токио», «Ницца», «Лос-Анжелес» и «Новый Орлеан».

Все дома разные. Как по виду, так и по планировочным решениях. Это хорошо видно в готовом квартале «Эмиратс Люкс». Общие преимущества – современные технологии строительства, европейские подходы, современная инфраструктура кварталов. В каждом квартале – или современная школа, или детский сад. Все – со стадионами и бассейнами.

Всё это в пяти минутах езды от Красного костёла и площади Независимости. На авто. Будет и метро. Строительство станций новой ветки завершается. Центром деловой активности не только района, но и города станет Международный финансовый центр, который активно возводят в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ подписаны на правительственном уровне. Это тысячи новых рабочих мест. Запроектирован и новый городской парк по центральной оси застройки.

Пока самые выгодные цены, но только до конца июля. Наибольшая выгода для тех, кто заплатит сразу. Своими средствами или за счет кредита. От «Беларусбанка» в первый год ставка менее 4%, во второй и третий – 9%, менее 14% – в последующие годы. На срок до 20 лет в рублях. Можно и в рассрочку. Первый взнос – 30%. А дальше – до 120 ежемесячных платежей. И по цене это получается в месяц как за аренду жилья. Но здесь платите за своё. В квартале «Северная Америка» скидка на квадратные метры – 10%. А если бронировать и покупать через сайт – выгода до 5000 рублей. Экономит и время, и деньги. Лето – лучшее время покупать. И надо учитывать, что каждая акция имеет свойство заканчиваться. Как и свободные квартиры в комплексе «Минск Мир». Напомним, свободных осталось только 800.

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