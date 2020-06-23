Хозяина по двору видно!

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Однако всегда находятся граждане, юридические лица, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям землепользователя, в связи с чем проблема наведения порядка на земле не теряет своей актуальности.

До устранения нарушения.





После устранения нарушения.

Государство в лице местных органов координирует деятельность по наведению порядка и прилагает максимум усилий для поддержания чистоты и красоты нашей Родины.

К слову сказать, обязанности землепользователей закреплены на законодательном уровне, и вот основные из них:

-использовать предоставленные земельные участки в соответствии с их целевым назначением;-благоустраивать и эффективно использовать земельные участки;-предотвращать зарастание земель древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) и сорняками.Вот один из примеров безответственного отношения к земельному участку (на фото), предоставленному для обслуживания капитального строения, выявленный управлением землеустройства Мозырского райисполкома. За указанное нарушение землепользователь привлечен к административной ответственности в виде штрафа.После чего все нарушения были устранены.Подводя итог, хотелось бы сказать, что не следует ждать выявления нарушений и применения взысканий от органов государства. Необходимо самим проявлять заботу о родной земле, ведь за нарушение требований законодательства участок может быть изъят в установленном порядке.

Управление землеустройства Мозырского райисполкома./Газета Жыццё Палес



