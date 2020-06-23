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Хозяина по двору видно!

23.06.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Однако всегда находятся граждане, юридические лица, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям землепользователя, в связи с чем проблема наведения порядка на земле не теряет своей актуальности.




   До устранения нарушения.

 



После устранения нарушения.

Государство в лице местных органов координирует деятельность по наведению порядка и прилагает максимум усилий для поддержания чистоты и красоты нашей Родины.

К слову сказать, обязанности землепользователей закреплены на законодательном уровне, и вот основные из них:

-использовать предоставленные земельные участки в соответствии с их целевым назначением; 
-благоустраивать и эффективно использовать земельные участки; 
-предотвращать зарастание земель древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) и сорняками. 
Вот один из примеров безответственного отношения к земельному участку (на фото), предоставленному для обслуживания капитального строения, выявленный управлением землеустройства Мозырского райисполкома. За указанное нарушение землепользователь привлечен к административной ответственности в виде штрафа. 
После чего все нарушения были устранены. 
Подводя итог, хотелось бы сказать, что не следует ждать выявления нарушений и применения взысканий от органов государства. Необходимо самим проявлять заботу о родной земле, ведь за нарушение требований законодательства участок может быть изъят в установленном порядке.

  

Управление землеустройства Мозырского райисполкома. 
/Газета Жыццё Палес


 
 
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На территории Гомельской области традиционно большое внимание уделяется наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов.далее...
 
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