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Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Визит Президента в Брест не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером 22 июня общением с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тех, кто пришел на встречу с Александром Лукашенко, оказались и представители брестской оппозиции. В разговоре обе стороны предпочли не избегать острых углов и тем более резонансных тем. Говорили о политике, предстоящих выборах и судьбе аккумуляторного завода. Президент пообещал решить этот вопрос референдумом, т. е. спросив у людей.
Развитие предпринимательской инициативы на Брестчине – жилка хозяйская – и увеличение и без того лучших показателей молочного экспорта. Это итоги встречи Президента с активом области, по-народному – с чиновниками. А затем глава государства идет общаться с брестской оппозицией.
И этот разговор под более пристальным вниманием. Разговор без купюр.
Взгляды могут быть разные, но страна у всех одна. Для Александра Лукашенко это граждане страны, а Брест еще и город молодости. Служил.
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В странах с более давними традициями демократии главы государств так близко с оппозицией не встречаются. Так близко, что и микрофон не понадобился.
– Можно поздороваться?
Хотя и сейчас многое уже понятно. Правда, трактовки разные. А люди верят. Критиковать, ничего не сделав самому, и кричать в спину – всегда легче. Александр Лукашенко – открыто и о себе даже в тесном кругу оппонентов власти.
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Президента благодарят те, кто в поддержке власти замечены не были. Это лидеры мнений группы так называемых аккумуляторщиков, те кто против открытия в Бресте производства АКБ. Не экологично.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Соломоново решение звучит из уст действующего Президента.
Решение главы государства поддерживают. Даже на лексику Президента переходят.
– Александр Григорьевич, но это железобетонно, как вы говорите, что будет референдум?
До результатов городского плебесцита производство будет заморожено. Что может быть демократичнее референдума? Только народный подсчет голосов.
На площадь ходили два года, а общаясь с Президентом вопрос смогли решить за полчаса. В кадре места хватило и власти, и ее оппонентам.
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Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте
Новости Беларуси. Визит Президента в Брест не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером 22 июня...
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