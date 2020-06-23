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В ОАО «Мозырский НПЗ» обновляется установка по производству битума
Источник материала: Mlife
Работы, связанные с модернизацией действующего оборудования, в настоящее время проводятся на вакуумном блоке установки по производству битума с блоком ВТ нефтехимического производства. В частности, здесь ведется замена печи П-1 нагрева мазута перед вакуумной колонной К-1.
Эта установка – последний заводской технологический объект, на котором до сих пор, хоть и частично, для ведения технологического режима используются приборы управления КИПиА, располагающиеся на щите. В этом году система управления УПБ будет полностью компьютеризирована, а ее щит КИП в операторной безвозвратно станет исключительно наглядной частью живой истории предприятия.
Ольга АРДАШЕВА.
/Газета Жыццё Палесся/
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В ОАО «Мозырский НПЗ» обновляется установка по производству битума, пишет ведомственная газета предприятия. далее...
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