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В ОАО «Мозырский НПЗ» обновляется установка по производству битума

23.06.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Работы, связанные с модернизацией действующего оборудования, в настоящее время проводятся на вакуумном блоке установки по производству битума с блоком ВТ нефтехимического производства. В частности, здесь ведется замена печи П-1 нагрева мазута перед вакуумной колонной К-1.

Эта установка – последний заводской технологический объект, на котором до сих пор, хоть и частично, для ведения технологического режима используются приборы управления КИПиА, располагающиеся на щите. В этом году система управления УПБ будет полностью компьютеризирована, а ее щит КИП в операторной безвозвратно станет исключительно наглядной частью живой истории предприятия.

Ольга АРДАШЕВА.

/Газета Жыццё Палесся/

 
 
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В ОАО «Мозырский НПЗ» обновляется установка по производству битума, пишет ведомственная газета предприятия.  далее...
 
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