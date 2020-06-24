Прямую телефонную линию и прием граждан проведет Ольга Чуприс

Источник материала: ОНТ

На связи – представители Администрации Президента. Самые наболевшие вопросы не останутся без внимания. Их можно задать лично и во время прямой телефонной линии.

Её сегодня проведёт заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Приём намечен на время посещения Полесского государственного университета в Пинске. Для тех, кто не сможет прийти на встречу лично, организованы прямые телефонные линии. Неформальное и живое общение с людьми помогает оперативно решать вопросы локального характера и анализировать проблемы, требующие подключения и решения на республиканском уровне.

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