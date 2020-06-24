Источник материала: ОНТ

Детёныши редкого вида леопарда впервые после карантина появятся перед посетителями зоопарка Сан-Диего. Теперь все желающие могут ближе познакомиться с занесёнными в Красную книгу животными.

Два представителя почти вымершего вида семейства кошачьих - дальневосточного леопарда родились в неволе. Из-за карантина им не успели дать имена, но котята уверенно бегают, лазают по деревьям и растут абсолютно здоровыми. Дальневосточный, он же амурский, леопард — самый редкий подвид больших кошек. В дикой природе — на границе России, Китая и Северной Кореи — осталось лишь около 50 особей. К слову, в неволе амурские барсы, как их ещё называют, живут в два раза дольше.

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