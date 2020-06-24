На время проведения вступительной кампании в Комитете госконтроля работают «горячие линии»

Источник материала: Полесская правда



Пинский межрайонный комитет государственного контроля информирует, что в текущем году с 25 июня по 16 июля в Пинске в УО «Полесский государственный университет» будет проводиться централизованное тестирование по 11 учебным предметам.

Непосредственный контроль за его проведением в этом учебном заведении возложен на комиссию по контролю, в состав которой включены сотрудники Пинского межрайонного комитета государственного контроля и Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Брестской области.

Как показывает практика проведения ЦТ за прошедшие годы, некоторые абитуриенты желали пройти тестирование без паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо предъявляли их копии, или документы с истекшим сроком действия. В связи с этим к тестированию они не были допущены.

Поэтому обращаем внимание на заблаговременную подготовку необходимых документов. Допуск в пункт тестирования будет осуществляться только по предъявлению оригинала действующего документа.

На период проведения вступительной кампании будут работать телефоны горячей линии Брестской областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний:

в г. Бресте (Комитет государственного контроля Брестской области) – (8-0162) 21-18-76, 21-18-94;

в г. Пинске (Пинский межрайонный комитет государственного контроля) – (8-0165) 32-26-22.

Пинский МКГК