Ефремов пообещал никогда больше не пить

Источник материала: ОНТ

Михаил Ефремов очень переживает из-за аварии и пообещал бросить пить, рассказал в эфире радио « Эхо Москвы » адвокат актера Эльман Пашаев, передает РИА Новости .

Юрист подчеркнул, что раньше Ефремов не привлекался даже к административной ответственности. По его словам, артист ни разу не нарушал скоростной режим.

Адвокат также опроверг публикации СМИ о том, что актер якобы хотел покончить с собой.

Две недели назад Ефремов попал в серьезное ДТП. Он пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний Сергей Захаров, который скончался на следующее утро в больнице.

По результатам экспертизы, в момент аварии актер был пьян, а в его крови были обнаружены следы наркотиков. По факту возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет.





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