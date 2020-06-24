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Победителей конкурса «Символы моей страны» назовут 2 июля в Минске

24.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Победителей конкурса «Символы моей страны» назовут 2 июля в Минске

 Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Символы моей страны» пройдет в Музее современной белорусской государственности 2 июля в преддверии Дня независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информационно-выставочной работы Национального исторического музея.

«В честь 25-летия утверждения Государственного флага и Государственного герба Беларуси в Музее современной белорусской государственности — филиале Национального исторического музея с 3 февраля по 17 мая проводился открытый конкурс творческих работ «Символы моей страны». Его цель — показать в творческих произведениях государственные символы как неотъемлемый атрибут суверенитета страны. Проект был организован при поддержке Министерства культуры и РОО «Белая Русь». Информационными партнерами конкурса выступили Национальная государственная телерадиокомпания, издательские дома «Звязда» и «Беларусь сегодня», — рассказали организаторы.

На конкурс было прислано более 70 изображений государственных символов Беларуси. Творческие работы выполнены в различных техниках: живопись и графика, роспись по стеклу, тестопластика, вышивка, алмазная мозаика. Многие работы отличаются высоким художественным мастерством. В конкурсе приняли участие трудовые коллективы, учащиеся школ и колледжей.

Работы участников конкурса оценивало профессиональное жюри в составе начальника главного идеологического управления Администрации Президента Ольги Шпилевской, ректора Белорусской государственной академии искусств Михаила Борозны, директора Института истории Национальной академии наук Вячеслава Даниловича, ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Алины Корбут, председателя Белорусского союза художников Глеба Отчика, заведующего отделом новостей культуры АТН Белтелерадиокомпании Михаила Ревуцкого и других.

По итогам конкурса творческие работы победителей и лауреатов примут участие во временной экспозиции, организованной в Музее современной белорусской государственности в честь 25-летия утверждения государственных символов и Дня независимости. Создатели лучших работ открытого конкурса «Символы моей страны» будут награждены дипломами и памятными подарками.

https://www.belta.by

 
Теги: Новости
 
 
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 Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Символы моей страны» пройдет в Музее современной белорусской государственности 2 июля в преддверии...
 
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