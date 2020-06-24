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Серега выпустил новую версию хита «Черный бумер»
Источник материала: ОНТ
Хип-хоп исполнитель Серега представил записал обновленную версию хита 2004 года «Черный бумер». На этот раз песню с ним исполнил популярный видеоблогер и музыкант Dava (Давид Манукян).
Трек стал более мелодичным с новыми куплетами в исполнении Манукяна. Однако не всем понравилось, как Серега переделал «любимый трек детства». Совместная работа с Манукяном получила неоднозначные отзывы слушателей в Сети: «Оригинал лучше», «Согласна на 100 процентов», «Ни один Дава не заменит твою легенду о «черном бумере»».
В 2004 году песня «Черный бумер» возглавила российские хит-парады на радиостанциях и телеканалах. Позже этот хит получил две номинации на премии MTV Russian Music Awards как «Лучший хип-хоп проект года» и «Лучший дебют года».
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Хип-хоп исполнитель Серега представил записал обновленную версию хита 2004 года «Черный бумер». На этот раз песню с ним исполнил популярный видеоблогер и музыкант...
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