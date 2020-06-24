Письма участников обороны Брестской крепости озвучили артисты театра

Источник материала: Виртуальный Брест

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и Брестский театр кукол подготовили совместный проект "Письма из Брестской крепости", посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.





На официальном сайте мемориального комплекса размещено видео, в котором артисты читают довоенные письма военнослужащих Брестского гарнизона, адресованные их родным и близким. За скупыми строками - судьба целого поколения, несбывшиеся мечты, планы, надежды. За 40 минут озвучено 20 солдатских треугольников. Их авторы в большинстве своем погибли при обороне крепости в первые дни войны. Имена некоторых увековечены на плитах мемориала.

"Это такой женский проект на вечную тему. Идея заключалась в том, что читать письма будут только женщины. Материалы из архивов нам предоставили сотрудники музея. У нас было пожелание, чтобы письма по большей части были адресованы женам, матерям, дочерям. Мы пытались поставить себя на место этих женщин, понять их чувства. Ведь на момент получения письма они не знали, что его автор погиб, пропал без вести , расстрелян в плену", - рассказала куратор проекта артистка Лилия Верста.

По ее словам, работа над проектом далась нелегко в эмоциональном плане. "Чувствовался груз ответственности, который налагает сама тема. И все-таки мы держали в руках подлинники, а не художественное произведение, которое можно трактовать по-своему. Мы постарались внешне сохранять спокойствие. Но при этом я слышу в голосе каждой артистки, когда она читает, какая буря эмоций у нее внутри. Приходилось нередко останавливать съемки - актрисам нужно было проплакаться, выдохнуть, поправить грим. Это было очень сложно", - призналась Лилия Верста.

На этом работа с "Письмами из Брестской крепости" не окончена. "У нас грандиозные планы по продолжению этого проекта. В следующем году будет 80 лет со дня начала войны. Мы очень надеемся, что этот проект выльется в полномасштабную постановку у нас на сцене театра", - поделилась куратор проекта.

Директор мемориала Григорий Бысюк в свою очередь отметил: "У нас хранится много писем, воспоминаний, стихов, которые присылали не только защитники, но и жители Беларуси и других государств. Хотим прочитать их на всю громкость, чтобы они звучали в крепости и в День Победы, после официальных мероприятий, и 22 июня. Ведь эти письма людей, которые погибли за свободу и независимость, в какой-то степени - обращение к нам, ныне живущим".