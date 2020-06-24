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Президент Беларуси вместе с сыновьями присутствует в Москве на параде Победы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси вместе с сыновьями присутствует в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Москву приглашены также и другие зарубежные лидеры: Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители дипломатических миссий и общественных организаций.
Участие в параде принимает более 14 тысяч человек, свыше 230 единиц военной и специальной техники, 75 самолетов и вертолетов.
Среди участников торжественного марша – парадный расчет из Беларуси. Нашу страну представляют военнослужащие сводной роты почетного караула. Напомним, руководство России приняло решение перенести мероприятие на 24 июня. Выбор даты не случаен – именно в этот день в 1945-м состоялся исторический парад в честь Победы Советского Союза над фашистской Германией.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси вместе с сыновьями присутствует в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной...
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