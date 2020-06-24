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В Кобрине Audi влетела в мелиоративную канаву
Источник материала: Tut.by
Днем 23 июня в Кобрине легковушка влетела в мелиоративную канаву,
По информации инспекторов, 35-летний водитель Audi двигался по новому мосту. При повороте налево на улицу Советскую он не справился с управлением, выехал на тротуар, после чего оказался в мелиоративной канаве.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
Инспекторы составили на водителя административный протокол.
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Инспекторы составили на водителя административный протокол.
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