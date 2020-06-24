В Кобрине Audi влетела в мелиоративную канаву

Источник материала: Tut.by

Днем 23 июня в Кобрине легковушка влетела в мелиоративную канаву, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 35-летний водитель Audi двигался по новому мосту. При повороте налево на улицу Советскую он не справился с управлением, выехал на тротуар, после чего оказался в мелиоративной канаве.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.





Инспекторы составили на водителя административный протокол.