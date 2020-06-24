Рынок оживает: обувные предприятия в Беларуси начинают работу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Продажи упали, но рынок оживает. В Беларуси обувные предприятия возвращаются к работе, передает «МИР 24».

Из-за закрытых границ местные заводы терпят убытки. Проблемы есть даже у лидеров отрасли, об этом заявил вице-премьер страны Юрий Назаров. По его словам, главное, что сейчас необходимо сделать, – это разобраться с долгами по зарплатам и сохранить рабочие места.

«Сейчас важно сохранить коллективы, загрузку и оборотные средства, потому что частично мы оборотку проели. Есть ряд мер, принятых правительством, и несколько указов президента, которые стимулируют выход из этой ситуации предприятиям, которые завязаны на потребительский рынок. Это самый чувствительный сектор», –отметил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров.

Отметим, многие предприятия легкой промышленности использовали вынужденную экономическую паузу для поиска новых партнеров.