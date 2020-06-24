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В Гродно сотрудники ГАИ задержали мотоциклиста с 2,6 промилле алкоголя

24.06.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного мотоциклиста в Гродно, сообщили в областной ГАИ.

Внимание сотрудников ГАИ на улице Богушевича привлек мотоцикл без регистрационных знаков, водитель которого был без мотошлема. Включив проблесковые маячки, мотоциклиста остановили. По внешним признакам мужчина был пьян, поэтому его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 2,6 промилле алкоголя. Также выяснилось, что он не имел права управления мотоциклом, так как срок действия его водительского удостоверения истек в 2016 году.

В протоколе опроса нарушитель указал, что на протяжении дня употреблял спиртное — джин-тоник, водку и пиво.

На 33-летнего водителя инспекторы составили 4 административных протокола.

 
Теги: Гродно
 
 
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На 33-летнего водителя инспекторы составили 4 административных протокола.
 
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