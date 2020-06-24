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5 летних напитков, которые помогут быстро похудеть
Источник материала: ОНТ
Если вы мечтаете о том, чтобы избавиться от лишних килограммов, то советуем вам обращать внимание не только на еду, но и на напитки. Удивительно, но из них мы получаем немалую часть калорий. Если вы хотите избавится от лишних килограммов, то от данных напитков лучше отказаться.
1. Холодный чай
Здесь речь идёт в первую очередь о зелёном чае. Данный напиток содержит ферменты, которые ускоряют процесс сжигания жира. А если вы добавите в чай мяту и лимон, то метаболизм будет ещё быстрее.
2. Чистая вода
Иногда причиной набора веса может стать недостаток жидкости в организме. В такой ситуации организм изо всех сил пытается запасать жидкость. Из-за этого появляются отёки. Также недостаток жидкости может стать причиной медленного метаболизма.
3. Кофе
Здесь имеется в виду как холодный, так и горячий напиток. Кофеин способен ускорять обмен веществ. К тому же он отлично выводит жидкость из организма и избавляет вас от отёчности.
4. Напиток с лимоном и мёдом
Пить его можно как в тёплом виде, так и в холодном. Лимонный сок ускоряет метаболизм, а чайная ложка мёда избавит вас от тяги к сладкому.
5. Лимонад
Самое главное – не добавлять в напиток сахар. В остальном вы можете фантазировать и сочетать любые фрукты и даже овощи. Например, лимон, лайм, огурец, мята и т.д,
Фото: menza-cafe.ru
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Если вы мечтаете о том, чтобы избавиться от лишних килограммов, то советуем вам обращать внимание не только на еду, но и на напитки. Удивительно, но из них мы...
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