Долгожданное время летнего отдыха

Лето — пора массовых отпусков. Кто-то в это время путешествует по своей стране или региону, кто-то любит более спокойный отдых и проводит время дома или на даче, наслаждаясь теплыми днями.

Как проведут предстоящий отпуск смолевичане, выяснила журналист «КС» в мини-опросе.





Анна Садовская, смолевичанка:

– Мой отпуск начнется накануне праздника Купалы. Поэтому мы с мужем решили сначала поехать к нему на родину – в Копыльский район. Там не только весело проведем праздник, но и отдохнем на природе, с родными. Затем поедем к моим родителям, в другую область – в Славгородский район. Там нас ждет работа на грядках, консервации на зиму и, конечно же, уютные летние вечера с родными людьми. Если останется время, планируем съездить на Браславские озера.





Мария Еленевич, смолевичанка:

– Я работаю в молодежном центре «Смородина» специалистом по работе с молодежью. Мне нравится дело, которым я занимаюсь, но эта работа требует постоянной самоотдачи и больших энергетических затрат. Поэтому в отпуске я планирую побольше времени провести дома. Закончить ремонт, посмотреть любимые фильмы, почитать книги, погулять с друзьями – такие у меня планы на предстоящий отпуск.





Игорь Янущик, смолевичанин:

– Как всегда, планы на отпуск были грандиозными, но эпидемиологическая обстановка в мире внесла свои корректировки. Изначально я планировал провести отпуск у моря, но и не расстроился перспективе провести его на родине. Ведь у нас так много прекрасных мест. Я, например, хотел бы побывать в Беловежской пуще и Бресте. Все хвалят белорусские санатории, но, пожалуй – это отдых не для меня. Я, например, люблю природу Смолевичского района, и Дубровское водохранилище – одно из любимых мест для летнего отдыха.





Марина Бонцевич, смолевичанка:

– Этим летом мы очень хотели отдохнуть в Турции, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки планы пришлось изменить. И, честно говоря, мы не сильно и расстроились, ведь в нашей стране так много прекрасных мест, где мы еще не бывали. В отпуске планируем съездить на Нарочь, хотели бы посетить Дукору.





Лариса Хомич, жительница деревни Пекалин:

– Чтобы хорошо провести отпуск, не обязательно ехать куда-то далеко. Ведь сейчас в Смолевичском районе так хорошо развита инфраструктура: оборудованы зоны отдыха, места для пикников. Даже мой сын, который живет в Гомельской области, очень любит природу Смолевичского района и в отпуске старается приехать к нам.





Денис Зиновьев, смолевичанин:

– Мы с семьей живем в Смолевичах, но родом я с Харькова. Очень хотелось в этот отпуск побывать на родине, но, к сожалению, не сложилось. Поэтому теперь я наслаждаюсь временем, которое в отпуске можно провести с семьей. Лучший отдых – это отдых с родными и близкими людьми.





Елена Белохвост, смолевичанка:

– А мой отпуск уже закончился, но зато подарил прекрасные воспоминания. Мы успели посадить все грядки и навести порядок у дома.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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