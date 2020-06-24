Смолевичского районного совета депутатов

Решение 16 июня 2020 г. № 112 г. Смолевичи

На основании абзаца второго подпункта 1.2 пункта 1 и пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253 «Об отдельных вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций» Смолевичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Смолевичского районного Совета депутатов от 2 июня 2016 г. № 91 «О некоторых вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций, находящихся в государственной собственности» следующие изменения:

из названия решения слово «некоторых» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что:

1.1. решения о продаже заселенных и незаселенных жилых домов (квартир), а также незавершенных законсервированных капитальных строений, создание которых в качестве жилых помещений разрешено в соответствии с законодательством, но не завершено, расположенных (располагавшихся на дату начала строительства (реконструкции), дату приобретения) в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, находящихся в республиканской собственности или в собственности Смолевичского района и хозяйственном ведении либо безвозмездном пользовании сельскохозяйственных организаций, в том числе построенных (реконструированных), приобретенных с государственной поддержкой (далее – жилые помещения), если иное не установлено законодательными актами, принимаются сельскохозяйственными организациями;

1.2. решения о продаже заселенных жилых домов (квартир), переданных в рамках реализации Указов Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» и от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами», принимаются Смолевичским районным исполнительным комитетом;

1.3. решения о продаже жилых помещений, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего пункта, с оплатой в соответствии с абзацами вторым-четвертым части первой пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253, принимаются в отношении:

работников сельскохозяйственных организаций, руководителей и специалистов организаций здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, учреждений образования, работников потребительской кооперации, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, а также уволенных из этих организаций по основаниям, не предусмотренным в абзаце втором части второй пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253, при наличии у них стажа работы не менее десяти лет в этих организациях;

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, а также уволенных со службы из этих органов в запас или отставку по основаниям, не предусмотренным в абзаце третьем части второй пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253, при наличии у них стажа работы не менее десяти лет в этих органах;

основанием для отказа в принятии решения о продаже жилых помещений является отсутствие у гражданина стажа работы в организациях (органах), перечисленных в абзацах втором и третьем подпункта 1.3 настоящего пункта.».

Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край смалявiцкi». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель М.М.Клюева.