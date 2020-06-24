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В Мозыре пенсионерка получила ожоги: госпитализирована в медицинское учреждение

24.06.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что чувствуется легкий запах дыма в подъезде. При проведении разведки спасателями в кухне обнаружена хозяйка с термическими ожогами тела, которая передана работникам скорой медицинской помощи. После осмотра госпитализирована в УЗ «Мозырская городская больница». Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара – устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

Источник: https://gp.by
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