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В Мозыре пенсионерка получила ожоги: госпитализирована в медицинское учреждение
Источник материала: Mlife
По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что чувствуется легкий запах дыма в подъезде. При проведении разведки спасателями в кухне обнаружена хозяйка с термическими ожогами тела, которая передана работникам скорой медицинской помощи. После осмотра госпитализирована в УЗ «Мозырская городская больница». Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара – устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.
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© Правда Гомель
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23 июня 2020 в 13-05 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о задымлении в квартире в г. Мозырь по ул. Я. Коласа.далее...
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