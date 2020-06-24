Бракосочетания

За прошедший период в районе было зарегистрировано 6 браков.

Впервые вступили в брак Владислав Вербицкий и Александра Гоева.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 6 рождений детей.

В Курганском сельисполкоме рождение сына Никиты зарегистрировали Алексей и Ольга Кульбачко из агрогородка Алесино.

В Озерицкослободском сельисполкоме Анастасия Климович и Максим Кудин из агрогородка Слобода зарегистрировали рождение сына Леона, первого ребенка в семье.

В Усяжском сельисполкоме рождение первенца, сына Максима, зарегистрировали Александр и Татьяна Зимич из поселка Усяж.

В отделе загс Смолевичского райисполкома:

Артем и Татьяна Бык зарегистрировали рождение дочери Киры, первого ребенка в семье.

Рождение дочери Анастасии, первого ребенка в семье, зарегистрировали Олег и Анна Лещинские.

Ушли из жизни

На минувшей неделе в районе зарегистрировано 10 смертей.

По одной смерти зарегистрировали Драчковский, Заболотский, Жодинский, Курганский, Озерицкослободской, Зеленоборский сельисполкомы и отдел загс Смолевичского райисполкома. Три смерти зарегистрировал Плисский сельисполком.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).