Бракосочетания
За прошедший период в районе было зарегистрировано 6 браков.
Впервые вступили в брак Владислав Вербицкий и Александра Гоева.
Человек родился
За истекший период в районе и городе зарегистрировано 6 рождений детей.
В Курганском сельисполкоме рождение сына Никиты зарегистрировали Алексей и Ольга Кульбачко из агрогородка Алесино.
В Озерицкослободском сельисполкоме Анастасия Климович и Максим Кудин из агрогородка Слобода зарегистрировали рождение сына Леона, первого ребенка в семье.
В Усяжском сельисполкоме рождение первенца, сына Максима, зарегистрировали Александр и Татьяна Зимич из поселка Усяж.
В отделе загс Смолевичского райисполкома:
Артем и Татьяна Бык зарегистрировали рождение дочери Киры, первого ребенка в семье.
Рождение дочери Анастасии, первого ребенка в семье, зарегистрировали Олег и Анна Лещинские.
Ушли из жизни
На минувшей неделе в районе зарегистрировано 10 смертей.
По одной смерти зарегистрировали Драчковский, Заболотский, Жодинский, Курганский, Озерицкослободской, Зеленоборский сельисполкомы и отдел загс Смолевичского райисполкома. Три смерти зарегистрировал Плисский сельисполком.
Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).