Открытие детских оздоровительных лагерей

Для обеспечения безопасности несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях задействованы сотрудники ГУВД Мингорисполкома, которые круглосуточно осуществляют несение службы.

Вриод начальника ИДН Смолевичского РОВД майор милиции Ирина Луферчик провела рабочие встречи с руководством лагерей «Зубренок», «Искра», «Волна» по вопросам сохранности имущества, обеспечения должного контроля за поведением детей, предупреждения фактов самовольных уходов несовершеннолетних из лагерей, пожарной и дорожной безопасности, правилах поведения на воде, в лесу, на дороге, передала информационные материалы и профилактические листовки для размещения на информационных стендах в лагерях.

Также Ирина Луферчик встретилась с сотрудниками ГУВД Мингорисполкома, заступившими для несения службы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в лагерях, и ознакомила их с особенностями территориального расположения детских оздоровительных лагерей, предоставила сведения о контактных телефонах служб оперативного реагирования Смолевичского района.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото ИДН Смолевичского РОВД.



