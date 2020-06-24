Уважаемые граждане, обращаем Ваше внимание на то, что в связи с изменением в законодательстве Украины с 1 сентября 2020 года использование паспорта гражданина Украины старого образца, заполненного рукописным образом, с целью выезда из Украины в Республику Беларусь и пребывания в Республике Беларусь является недействительным.

В этой связи нахождение на территории Республики Беларусь

с 1 сентября 2020 года по недействительному документу, то есть паспорт гражданина Украины старого образца, заполненного рукописным

образом, влечет административную ответственность, предусмотренную

частью 1 статьи 23.55 КоАП Республики Беларусь.

При предъявлении в подразделение по гражданству и миграции

с 1 сентября 2020 года паспорта гражданина Украины, старого образца, для осуществления административных процедур по заявлениям граждан, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010

№ 200, в приеме документов отказывается в соответствии с

пунктом 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

За консультацией Вы можете обращаться в отделение по гражданству и миграции Смолевичского РОВД по телефонам 28179; 29358; 29177.

Специалист отделения по гражданству и миграции Смолевичского РОВД Деркач Е.М.