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Кейт Миддлтон показала новую прическу
Источник материала: ОНТ
Герцогиня Кембриджская сменила имидж, представ перед публикой с новой прической. Свежие снимки Кейт Миддлтон опубликованы в соцсетях.
Супруга принца Уильяма в настоящее время работает в онлайн-режиме. Она совершила очередной видеозвонок, пообщавшись с работниками и пациентами детских хосписов Великобритании.
Для видеовизита Миддлтон выбрала зеленое платье Diane von Furstenberg, в котором уже ранее появлялась на публике. Герцогиня дополнила свой образ сережками британского люксового бренда Catherine Zoraida. Однако от привычной укладки супруга принца отказалась в этот раз.
Миддлтон решила предстать перед публикой без своих любимых локонов. Герцогиня выпрямила волосы.
Поклонники оставили многочисленные комментарии в соцсетях, отметив, что она так же красива, как всегда.
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Герцогиня Кембриджская сменила имидж, представ перед публикой с новой прической. Свежие снимки Кейт Миддлтон опубликованы в соцсетях. Супруга принца Уильяма в...
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