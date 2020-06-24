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Кейт Миддлтон показала новую прическу

24.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кейт Миддлтон показала новую прическу

Герцогиня Кембриджская сменила имидж, представ перед публикой с новой прической. Свежие снимки Кейт Миддлтон опубликованы в соцсетях.

Супруга принца Уильяма в настоящее время работает в онлайн-режиме. Она совершила очередной видеозвонок, пообщавшись с работниками и пациентами детских хосписов Великобритании.

Для видеовизита Миддлтон выбрала зеленое платье Diane von Furstenberg, в котором уже ранее появлялась на публике. Герцогиня дополнила свой образ сережками британского люксового бренда Catherine Zoraida. Однако от привычной укладки супруга принца отказалась в этот раз.

Миддлтон решила предстать перед публикой без своих любимых локонов. Герцогиня выпрямила волосы.

Поклонники оставили многочисленные комментарии в соцсетях, отметив, что она так же красива, как всегда.

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Герцогиня Кембриджская сменила имидж, представ перед публикой с новой прической. Свежие снимки Кейт Миддлтон опубликованы в соцсетях. Супруга принца Уильяма в...
 
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