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«Неужели она сделала это?»: Эмили Ратаковски изменила имидж и восхитила подписчиков
Источник материала: ОНТ
Модель и актриса Эмили Ратаковски впервые за долгое время решила изменить свой имидж. 29-летняя модель перекрасилась в блонд. Фото она выложила в свой
По этому случаю Ратаковски устроила фотосессию и опубликовала несколько постов в новом образе. До этого девушка очень долгое время ходила со своим натуральным каштановым цветом волос.
По комментариям заметно, что подписчики образ оценили, и он им очень понравился: «Вам очень идет!», «Супер!», «Неужели она сделала это?», «Теперь я тоже хочу перекраситься в блонд».
Фото:
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Модель и актриса Эмили Ратаковски впервые за долгое время решила изменить свой имидж. 29-летняя модель перекрасилась в блонд. Фото она выложила в свой Instagram. По...
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