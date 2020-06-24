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«Неужели она сделала это?»: Эмили Ратаковски изменила имидж и восхитила подписчиков

24.06.2020 12:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Неужели она сделала это?»: Эмили Ратаковски изменила имидж и восхитила подписчиков

Модель и актриса Эмили Ратаковски впервые за долгое время решила изменить свой имидж. 29-летняя модель перекрасилась в блонд. Фото она выложила в свой Instagram.

По этому случаю Ратаковски устроила фотосессию и опубликовала несколько постов в новом образе. До этого девушка очень долгое время ходила со своим натуральным каштановым цветом волос.

По комментариям заметно, что подписчики образ оценили, и он им очень понравился: «Вам очень идет!», «Супер!», «Неужели она сделала это?», «Теперь я тоже хочу перекраситься в блонд».

Фото:instagram.com/emrata

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Модель и актриса Эмили Ратаковски впервые за долгое время решила изменить свой имидж. 29-летняя модель перекрасилась в блонд. Фото она выложила в свой Instagram. По...
 
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