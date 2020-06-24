Экобизнес вместе с Белинвестбанком. Как начать свое #экодело?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Сегодня многие люди стараются вести более осознанный и экологичный образ жизни. Ответственность, разумное потребление, безотходное производство – не просто модный тренд, а скорее необходимость. Большинство мировых брендов активно внедряют экологическую политику, и белорусские компании – не исключение. Экобизнес и «зеленые» инициативы – это то, что сейчас интересно, важно и нужно всем нам.

Какой бизнес можно считать экологичным? Почему осознанное поведение выгоднее? Как существуют экобизнесы в Беларуси? С чего начать свое небольшое «зеленое» дело и вырастить его в нечто большее? Ответы на эти и многие другие вопросы помог найти Белинвестбанк – первый ЭкоЛогичный банк в Беларуси.

В течение последних месяцев в инстаграм-аккаунте Белинвестбанка @belinvestbank был организован ряд онлайн мероприятий, во время которых представители малого бизнеса делились своим собственным «живым» опытом ведения экобизнеса в Беларуси, а подписчики рассказывали какие небольшие шаги помогают им вносить свой вклад в #экодело.

Так трое известных белорусских телеведущих взяли интервью в прямом эфире у владельцев «зеленых» компаний, которые раскрыли несколько лайфхаков о том, как поставить на «поток» экологичное производство, открыть магазин и вывести продукт на новую ступень развития. Кроме этого, представители бизнеса рассказали о мотивационных предпосылках к занятию #экоделом, почему важно заниматься тем, что несет не только финансовую выгоду, но и общественную пользу.

Посмотреть эфиры сейчас может каждый – все материалы доступны в записи на страничках блогеров в Инстаграм в формате IGTV:

КАК И ЗАЧЕМ НАЧИНАТЬ ЭКОБИЗНЕС В БЕЛАРУСИ

Телеведущий и блогер Артем Астровлян @astrovlian беседовал с экспертом экобизнеса @eco.sneki.by о вкусном и полезном – производстве экодесертов.

МОЖЕТ ЛИ МОДА БЫТЬ ЭКОЛОГИЧНОЙ

Телеведущий и блогер Жан Сенкевич @j_senkevich обсудил с экспертом экобизнеса @shkf.minsk вопросы экологичности моды и возможности сочетать несочетаемое – разумное потребление и заработок.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ЭКОБИЗНЕСА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Телеведущий и блогер Денис Курьян @denis_kurjan на примере экобизнеса @ecobags.by, специализирующегося на производстве дизайнерских экосумок и шоперов, рассказал, почему экологичный бизнес – это всегда дороже и как объяснить потребителю, за что он платит.

Только за последний месяц более 400 человек рассказали о своем собственном опыте на пути к ЭкоЛогичности своей жизни, а значит вдохновили на маленькие изменения и других людей, хештеги #экодело, #будьэкологиным и #давай_с_нами стали неотъемлемым атрибутом постов на эко-тематику.

Присоединяйтесь к аккаунту Белинвестбанка в Instagram, смотрите полезные эфиры на страничках блогеров и делитесь вашими эко-советами, наблюдениями и привычками со своими друзьями и близкими.Даже самое большое #экодело начинается с маленького шага, который вы можете сделать прямо сейчас!

Справка: ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой экосистемы банковско-клиентского партнерства.

Банк предоставляет своим клиентам современные каналы дистанционного обслуживания, широкие возможности торгового финансирования, специальные программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса (как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей), а также программы для более узкого сегмента – женского бизнеса, стартап-компаний и студенчества, – программы лояльности и бонусы, уникальные сервисы, пользоваться которыми могут не только клиенты банка, но и все, кому это необходимо. Банк оказывает финансовую поддержку «зеленым» проектам, развивающим экологические инициативы. Только за последние три года были профинансированы проекты, связанные с производством экологически чистых материалов, развитием альтернативных источников энергии – это и строительство ветроэнергетической установки, и ряд проектов в сфере гелиоэнергетики, где получение электрической энергии осуществляется за счет энергии солнца.

Получить дополнительную информацию о продуктах и услугах Белинвестбанка можно при помощи сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка и в системе «Интернет-банкинг» , а также в Контакт-центре по телефонам: 146 или +375 17 239-02-39.

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