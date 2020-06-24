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Около 40 подворий оказались подтопленными в Дрогичинском районе

24.06.2020 12:47 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе из-за дождя оказались подтопленными около 40 подворий, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Около 40 подворий оказались подтопленными в Дрогичинском районе

В районе с 18.00 23 июня до 7.00 24 июня шел сильный дождь. Местная метеорологическая станция зафиксировала за сутки 49 мм осадков - почти две декадные нормы.

Около 40 подворий оказались подтопленными в Дрогичинском районе

Спасателям поступила информация о подтоплении подворий, хозяйственных строений, домов в трех населенных пунктах. Специалистов Дрогичинского РОЧС и ЖКХ ждут по 16 адресам в Дрогичине, 22 - в деревне Именин, одному - в деревне Сукачи.

Около 40 подворий оказались подтопленными в Дрогичинском районе

Последствия ливня устраняют 23 человека. Они занимаются увеличением пропускной способности трубопереездов и придорожных канав, откачкой воды. Задействованы девять единиц техники, в том числе две автоцистерны.

Фото Брестского областного управления МЧС

 
 
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  В Дрогичинском районе из-за дождя оказались подтопленными около 40 подворий, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. В районе с 18.00 23 июня до 7.00 24...
 
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