Около 40 подворий оказались подтопленными в Дрогичинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе из-за дождя оказались подтопленными около 40 подворий, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





В районе с 18.00 23 июня до 7.00 24 июня шел сильный дождь. Местная метеорологическая станция зафиксировала за сутки 49 мм осадков - почти две декадные нормы.





Спасателям поступила информация о подтоплении подворий, хозяйственных строений, домов в трех населенных пунктах. Специалистов Дрогичинского РОЧС и ЖКХ ждут по 16 адресам в Дрогичине, 22 - в деревне Именин, одному - в деревне Сукачи.





Последствия ливня устраняют 23 человека. Они занимаются увеличением пропускной способности трубопереездов и придорожных канав, откачкой воды. Задействованы девять единиц техники, в том числе две автоцистерны.

Фото Брестского областного управления МЧС